Varázsolj finomságokat sütőtökből – öt recept, amiért rajongani fogsz
A fagyok előtt érdemes leszedni ezt a kései zöldséget, mert a fagy tönkre teheti az ízét és a tárolhatóságát. A sütőtök szezon kellős közepén járunk, éppen itt az ideje, hogy ajánljunk öt, egyszerű, de nagyszerű sütőtökös receptet, dietetikus ajánlásával.
Fotó: Gulcin Ragiboglu
A sütőtök nem csak magában megsütve csemege, még süteményhez is felhasználható, mutatunk néhány sütőtökös receptet, amit nem lehet elrontani.
- Bátran javaslom mindenkinek, hogy minél változatosabban próbálja meg beépíteni étrendjébe, ezt az őszi finomságot, mert érdemes – mondta Bertáné Siroki Gabriella dietetikus. - Élettani hatása nagyon sokrétű, kiváló antioxidáns forrás. Gazdag béta-karotinban, mely az A-vitamin előanyaga, a zeaxantin és lutein mellett, a látásunkat, szemünk egészségét védi. C-, és E-vitamin tartalma az immunrendszer megfelelő működéséhez szükséges, és óvja bőrünket, megköti a szabad gyököket, lassítja az öregedési folyamatot, erős gyulladáscsökkentő hatással bír. Ásványi anyagokban is bővelkedik, kálium tartalma szabályozza vérnyomásunkat, izomműködésünket, míg cink tartalma az immunfolyamatokat, a szervezete regenerációját erősíti. Diétába kiválóan beépíthető, alacsony kalóriatartalma, és kiemelkedő rosttartalma miatt, nagy lesz a telítőértéke, támogatja a bélflóra egyensúlyát, segíti az emésztésünket.
A sütőtök felhasználási módja nagyon sokrétű – mondja a dietetikus - szuperül variálható, sok más alapanyag passzol hozzá.
Sütőben sült sütőtök
Sokak nagy kedvence a sütőben sült sütőtök, mely tökéletes egy kisétkezésre, vagy köretként fogyasztva, akár önállóan, akár más idényzöldséggel kockára vágva, összesütve, mint a cékla, édesburgonya, lilahagyma, padlizsán, cukkini. Tetszőlegesen, ízlés szerint fűszerezzük, olívaolajjal locsoljuk, és légkeveréses sütőben összesütjük. Kiváló antioxidáns bomba egy húsétel mellé. De pürésítve is szuper köretnek bizonyul.
A tökéletes sült sütőtök receptje:
A sütőtököt alaposan megmossuk, majd félbe, negyedekbe vágjuk. A magokat eltávolítjuk, és végül 2-3 ujjnyi vastag szeletekre feldaraboljuk.
A szeleteket sütőpapírral vagy alufóliával bélelt tepsibe tesszük. Az egészet letakarjuk alufóliával, és így sütjük a 200 fokra előmelegített sütőben kb.10-15 percig. A fóliát levesszük, és további kb. 40-50 percig, vagyis puhulásig sütjük, majd a sütőt kikapcsolva, kb. még 10-15 percig pihentetjük a tökszeleteket.
Krémleves, főzelék sütőtökből
Elkészíthetjük krémlevesnek is, pirított tökmaggal, és tökmagolajjal locsolva, sajttal megszórva, vagy pikánsan fűszerezve gyömbérrel, mézzel, esetleg chilivel ízesítve. Sűrűbbre főzve édeskés íze miatt, főzelékként még a kisgyerekek is szívesen fogadják.
A sütőtökkrémleves elkészítésének első lépéseként a sütőtököt és a burgonyát meghámozzuk, megmossuk és kockára vágjuk. A póréhagymát megtisztítjuk és felkarikázzuk. A zöldségeket fazékba tesszük, és felöntjük kb. 2 liter vízzel. Amikor gyöngyözni kezd, belemorzsoljuk az erőleves kockákat és fedő alatt, takarék lángon kb. 15-20 perc alatt puhára főzzük. 10-15 kocka főtt burgonyát kiveszünk a levesből, a többit turmixgépben a tejszínnel összeturmixoljuk. Sózzuk, borsozzuk, megvadítjuk egy kis gyömbérrel, beletesszük a főtt burgonyakockákat, majd rottyantunk egyet az egészen.
Sütőtökös sajtgolyó
Előételnek sütőtökös sajtgolyóként is kedvelt finomság – mondja a dietetikus.
Recept:
- 20 dkg reszelt sajt
- 120 gramm sült sütőtök
- 1 evőkanál zabliszt
- 1 tojás
- só, bors, kakukkfű
Főételek alapjául is szolgálhat ez a népszerű zöldség: sütőtökös rizottó, sütőtökös gnocchi, szaftos tészta, sütőtökös lasagne, zöldségekkel vagy hússal töltött sütőtök, rakott sütőtök, de akár saláta is kerülhet belőle tányérra, vagy a zalaiak kedvenc ételét a krumpli prószát is megvariálhatjuk sütőtökös verzióra.
Kókuszgolyó sütőtökből
Bertáné Siroki Gabriella az édesszájúaknak is ajánlja az ősz sárga finomságát.
- Az édes íz kedvelői is új, izgalmas ízélményekkel találkozhatnak, ha sütőtököt használnak, hiszen kiváló desszerteket készíthetünk belőle. Többek között, browniet, muffint, kevert süteményt, lepényt, vagy egy nagyon könnyű 3 összetevős kókuszgolyót, melynek elkészítése gyerekjáték. Ez utóbbit sült sütőtökpüréből, darált háztartási kekszből kigolyózzuk, és kókuszreszelékbe forgatjuk, már fogyaszthatjuk is. Gyümölcsökkel kombinálva, finom lekvár is főzhető belőle.
Sütőtökös muffin
Recept:
- 400 g megsült sütőtök
- 250 g liszt
- 1 csomag sütőpor
- 1 csipet só
- 2 db tojás
- 120 ml olaj vagy kókuszzsír
- 200 g eritrit (vagy más édesítő)
- 1 teáskanál fahéj
- Fél mokkáskanál szegfűszeg
- Fél mokkáskanál gyömbér
- Fél mokkáskanál szerecsendió
A hozzávalókból összeállított krémes masszát a muffinsütőben 180 fokon kb. fél órát süssük.