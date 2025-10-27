Varázsolj finomságokat sütőtökből – öt recept, amiért rajongani fogsz

A sütőtök nem csak magában megsütve csemege, még süteményhez is felhasználható, mutatunk néhány sütőtökös receptet, amit nem lehet elrontani.

Bertáné Siroki Gabriella osztotta meg velünk kedvenc sütőtök receptjeit

Forrás: Bertáné Siroki Gabriella

- Bátran javaslom mindenkinek, hogy minél változatosabban próbálja meg beépíteni étrendjébe, ezt az őszi finomságot, mert érdemes – mondta Bertáné Siroki Gabriella dietetikus. - Élettani hatása nagyon sokrétű, kiváló antioxidáns forrás. Gazdag béta-karotinban, mely az A-vitamin előanyaga, a zeaxantin és lutein mellett, a látásunkat, szemünk egészségét védi. C-, és E-vitamin tartalma az immunrendszer megfelelő működéséhez szükséges, és óvja bőrünket, megköti a szabad gyököket, lassítja az öregedési folyamatot, erős gyulladáscsökkentő hatással bír. Ásványi anyagokban is bővelkedik, kálium tartalma szabályozza vérnyomásunkat, izomműködésünket, míg cink tartalma az immunfolyamatokat, a szervezete regenerációját erősíti. Diétába kiválóan beépíthető, alacsony kalóriatartalma, és kiemelkedő rosttartalma miatt, nagy lesz a telítőértéke, támogatja a bélflóra egyensúlyát, segíti az emésztésünket.

A sütőtök felhasználási módja nagyon sokrétű – mondja a dietetikus - szuperül variálható, sok más alapanyag passzol hozzá.

Sütőben sült sütőtök

Sokak nagy kedvence a sütőben sült sütőtök, mely tökéletes egy kisétkezésre, vagy köretként fogyasztva, akár önállóan, akár más idényzöldséggel kockára vágva, összesütve, mint a cékla, édesburgonya, lilahagyma, padlizsán, cukkini. Tetszőlegesen, ízlés szerint fűszerezzük, olívaolajjal locsoljuk, és légkeveréses sütőben összesütjük. Kiváló antioxidáns bomba egy húsétel mellé. De pürésítve is szuper köretnek bizonyul.

A tökéletes sült sütőtök receptje:

A sütőtököt alaposan megmossuk, majd félbe, negyedekbe vágjuk. A magokat eltávolítjuk, és végül 2-3 ujjnyi vastag szeletekre feldaraboljuk.

A szeleteket sütőpapírral vagy alufóliával bélelt tepsibe tesszük. Az egészet letakarjuk alufóliával, és így sütjük a 200 fokra előmelegített sütőben kb.10-15 percig. A fóliát levesszük, és további kb. 40-50 percig, vagyis puhulásig sütjük, majd a sütőt kikapcsolva, kb. még 10-15 percig pihentetjük a tökszeleteket.