Dietetikus ajánlásával

1 órája

Varázsolj finomságokat sütőtökből – öt recept, amiért rajongani fogsz

Címkék#sütőtökkrémleves#sütőtökös sütemény#sütőtök#recept

A fagyok előtt érdemes leszedni ezt a kései zöldséget, mert a fagy tönkre teheti az ízét és a tárolhatóságát. A sütőtök szezon kellős közepén járunk, éppen itt az ideje, hogy ajánljunk öt, egyszerű, de nagyszerű sütőtökös receptet, dietetikus ajánlásával.

Korosa Titanilla
Beindult a sütőtök szezon, adunk pár tippet, mit lehet belőle készíteni

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Fotó: Gulcin Ragiboglu

A sütőtök nem csak magában megsütve csemege, még süteményhez is felhasználható, mutatunk néhány sütőtökös receptet, amit nem lehet elrontani.

sütőtök - Bertáné Siroki Gabriella ajánlott recepteket
Bertáné Siroki Gabriella osztotta meg velünk kedvenc sütőtök receptjeit
Forrás: Bertáné Siroki Gabriella

- Bátran javaslom mindenkinek, hogy minél változatosabban próbálja meg beépíteni étrendjébe, ezt az őszi finomságot, mert érdemes – mondta Bertáné Siroki Gabriella dietetikus. - Élettani hatása nagyon sokrétű, kiváló antioxidáns forrás. Gazdag béta-karotinban, mely az A-vitamin előanyaga, a zeaxantin és lutein mellett, a látásunkat, szemünk egészségét védi. C-, és E-vitamin tartalma az immunrendszer megfelelő működéséhez szükséges, és óvja bőrünket, megköti a szabad gyököket, lassítja az öregedési folyamatot, erős gyulladáscsökkentő hatással bír. Ásványi anyagokban is bővelkedik, kálium tartalma szabályozza vérnyomásunkat, izomműködésünket, míg cink tartalma az immunfolyamatokat, a szervezete regenerációját erősíti. Diétába kiválóan beépíthető, alacsony kalóriatartalma, és kiemelkedő rosttartalma miatt, nagy lesz a telítőértéke, támogatja a bélflóra egyensúlyát, segíti az emésztésünket.

A sütőtök felhasználási módja nagyon sokrétű – mondja a dietetikus - szuperül variálható, sok más alapanyag passzol hozzá. 

Sütőben sült sütőtök

Sokak nagy kedvence a sütőben sült sütőtök, mely tökéletes egy kisétkezésre, vagy köretként fogyasztva, akár önállóan, akár más idényzöldséggel kockára vágva, összesütve, mint a cékla, édesburgonya, lilahagyma, padlizsán, cukkini. Tetszőlegesen, ízlés szerint fűszerezzük, olívaolajjal locsoljuk, és légkeveréses sütőben összesütjük. Kiváló antioxidáns bomba egy húsétel mellé. De pürésítve is szuper köretnek bizonyul. 

A tökéletes sült sütőtök receptje:

A sütőtököt alaposan megmossuk, majd félbe, negyedekbe vágjuk. A magokat eltávolítjuk, és végül 2-3 ujjnyi vastag szeletekre feldaraboljuk.

A szeleteket sütőpapírral vagy alufóliával bélelt tepsibe tesszük. Az egészet letakarjuk alufóliával, és így sütjük a 200 fokra előmelegített sütőben kb.10-15 percig. A fóliát levesszük, és további kb. 40-50 percig, vagyis puhulásig sütjük, majd a sütőt kikapcsolva, kb. még 10-15 percig pihentetjük a tökszeleteket.

Krémleves, főzelék sütőtökből

Sütőtök krémleves
Forrás: Bertáné Siroki Gabriella

Elkészíthetjük krémlevesnek is, pirított tökmaggal, és tökmagolajjal locsolva, sajttal megszórva, vagy pikánsan fűszerezve gyömbérrel, mézzel, esetleg chilivel ízesítve. Sűrűbbre főzve édeskés íze miatt, főzelékként még a kisgyerekek is szívesen fogadják.

A sütőtökkrémleves elkészítésének első lépéseként a sütőtököt és a burgonyát meghámozzuk, megmossuk és kockára vágjuk. A póréhagymát megtisztítjuk és felkarikázzuk. A zöldségeket fazékba tesszük, és felöntjük kb. 2 liter vízzel. Amikor gyöngyözni kezd, belemorzsoljuk az erőleves kockákat és fedő alatt, takarék lángon kb. 15-20 perc alatt puhára főzzük. 10-15 kocka főtt burgonyát kiveszünk a levesből, a többit turmixgépben a tejszínnel összeturmixoljuk. Sózzuk, borsozzuk, megvadítjuk egy kis gyömbérrel, beletesszük a főtt burgonyakockákat, majd rottyantunk egyet az egészen.

Sütőtökös sajtgolyó

Előételnek sütőtökös sajtgolyóként is kedvelt finomság – mondja a dietetikus.

Recept: 

  • 20 dkg reszelt sajt
  • 120 gramm sült sütőtök
  • 1 evőkanál zabliszt
  • 1 tojás
  • só, bors, kakukkfű

Főételek alapjául is szolgálhat ez a népszerű zöldség: sütőtökös rizottó, sütőtökös gnocchi, szaftos tészta, sütőtökös lasagne, zöldségekkel vagy hússal töltött sütőtök, rakott sütőtök, de akár saláta is kerülhet belőle tányérra, vagy a zalaiak kedvenc ételét a krumpli prószát is megvariálhatjuk sütőtökös verzióra. 

Kókuszgolyó sütőtökből

Bertáné Siroki Gabriella az édesszájúaknak is ajánlja az ősz sárga finomságát.

- Az édes íz kedvelői is új, izgalmas ízélményekkel találkozhatnak, ha sütőtököt használnak, hiszen kiváló desszerteket készíthetünk belőle. Többek között, browniet, muffint, kevert süteményt, lepényt, vagy egy nagyon könnyű 3 összetevős kókuszgolyót, melynek elkészítése gyerekjáték. Ez utóbbit sült sütőtökpüréből, darált háztartási kekszből kigolyózzuk, és kókuszreszelékbe forgatjuk, már fogyaszthatjuk is. Gyümölcsökkel kombinálva, finom lekvár is főzhető belőle.

Sütőtökös muffin

Sütőtökös muffin
Forrás: Bertáné Siroki Gabriella

Recept:

  • 400 g megsült sütőtök
  • 250 g liszt
  • 1 csomag sütőpor
  • 1 csipet só
  • 2 db tojás
  • 120 ml olaj vagy kókuszzsír
  • 200 g eritrit (vagy más édesítő)
  • 1 teáskanál fahéj
  • Fél mokkáskanál szegfűszeg
  • Fél mokkáskanál gyömbér
  • Fél mokkáskanál szerecsendió

A hozzávalókból összeállított krémes masszát a muffinsütőben 180 fokon kb. fél órát süssük. 



 

 

