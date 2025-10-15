október 15., szerda

Teréz névnap

15°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hatalmas fogás

1 órája

Süllőkirálynővel találkozott a horgásztúra-vezető a Balatonnál

Címkék#horog#Gelencsér Csaba#horgásztúra#ponty

Hatalmas süllő akadt horogra a Balatonon. Mérete még a tapasztalt horgászokat is megdöbbentheti. A kapásról a sonline.hu számolt be.

Zaol.hu
Süllőkirálynővel találkozott a horgásztúra-vezető a Balatonnál

Kapitális példány: beleremegett az őszi süllőkirálynőbe a horgásztúra-vezető keze

Mint írják, Gelencsér Csaba, balatoni horgásztúra-vezető vendégei az elmúlt időszakban kapásokban gazdag túrákon vettek részt, ahol 14–18 centis csalikkal pergettek 1,2–2,5 kilós süllőkre. 

Csabának is nagy szerencséje volt, hiszen, némi harc után, egy nagyjából tíz kilós példányt emelt ki a vízből. 

A teljes cikket a sonline.hu-n olvashatja!

A közelmúltban írtunk arról, hogy elkezdődött az őszi haltelepítés. A zalai Balaton-partra, Keszthelyre is érkeztek háromnyaras pontyok, de a tó más pontjaira is folyamatosan érkeznek a halak a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. jóvoltából.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu