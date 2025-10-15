Süllőkirálynővel találkozott a horgásztúra-vezető a Balatonnál

Mint írják, Gelencsér Csaba, balatoni horgásztúra-vezető vendégei az elmúlt időszakban kapásokban gazdag túrákon vettek részt, ahol 14–18 centis csalikkal pergettek 1,2–2,5 kilós süllőkre.

Csabának is nagy szerencséje volt, hiszen, némi harc után, egy nagyjából tíz kilós példányt emelt ki a vízből.

A közelmúltban írtunk arról, hogy elkezdődött az őszi haltelepítés. A zalai Balaton-partra, Keszthelyre is érkeztek háromnyaras pontyok, de a tó más pontjaira is folyamatosan érkeznek a halak a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. jóvoltából.