Süllő egészben sütve - itt lehetett megkóstolni a Balaton egyik ínyencségét

A Szigligeti Süllőfesztivál 2006 őszén került először megrendezésre hagyományteremtő szándékkal a Szigligeti Turisztikai Egyesület szervezésében. Célja volt a turisztikai szezon meghosszabbítása a helyi vállalkozások élénkítésére. Szerettünk volna a Szigligetre látogatóknak színvonalas, programokkal dúsított hétvégi kikapcsolódást biztosítani, az őszi Balaton festői hangulatának díszletei közt. Idén pénteken és szombaton várták a fesztiválozókat. Ilyenkor kézműves vásár, színvonalas színpadi programok, gyerekeknek vidámpark és megannyi borkóstoló várja a Balaton partra látogatókat. Természetesen ilyenkor a süllő sült burgonyával a sláger...