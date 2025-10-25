október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

+12
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A függőség kapujában

1 órája

Sokan ebből igyekeznek megélni, másnak szenvedély, olykor pedig veszély - a sportfogadás igazi arca

Címkék#Tippmixpro#sportfogadás#függőség#szerencsejáték#pénz

Egy jól eltalált Tippmix-szelvény akár vagyonokat is hozhat, legalábbis elsőre úgy tűnik. Egyre többen próbálnak szerencsét a sportfogadás világában, azonban csak nagyon kevesen tudnak nyereséggel kiszállni.

Zaol.hu

A sportfogadás, amit sokan csupán hobbinak tekintenek, már régóta nem csak esti szelvényekről szól. Legalábbis sokak számára, hiszen az internet térnyerésével online platformok, valós idejű oddsok és statisztikai elemzések váltak elérhetővé.

Sportfogadás: továbbra is sokan fogadnak személyesen, a lottózókban.
Sportfogadás: továbbra is sokan fogadnak személyesen, a lottózókban.
Forrás: Szerencsejáték Zrt.

A szorzók mögötti valóság

Bár a sportfogadás ipara minden évben több milliárd dollárt mozgat, a nyereség nagy részét a bukmékerek zsebelik be. A statisztikák azt mutatják, hogy a fogadók mindössze 3–5 százaléka képes tartósan nyereségesen fogadni. Ennek oka, hogy az oddsokat mindig úgy állítják be, hogy tartalmazzanak beépített profitot a fogadóirodák számára, így a valószínűségeket sosem tükrözik tökéletesen. Egy jó stratégiával, a statisztikák ismeretével, önfegyelemmel és persze egy adagnyi szerencsével vannak olyan játékosok, akik képesek ebből megélni. Ugyanakkor a szerencsejáték egy kifejezetten rizikós talaj, amely bármikor kicsúszhat a játékos lába alól. 

Sokan csak az izgalom miatt fogadnak a sporteseményekre.
Sokan csak az izgalom miatt fogadnak a sporteseményekre.
Fotó: Gorodenkoff / Forrás:  Shutterstock

A sportfogadás pszichológiája és a függőség csapdája

A nyereség- és vereségsorozatok egyaránt befolyásolják a fogadók mentalitását. Az előbbinél gyakran elbízhatjuk magunkat és jóval nagyobb összegeket kockáztathatunk, mint amennyit megengedhetünk magunknak. A vereségsorozatnál pedig könnyen frusztrálttá válhatunk és rohanhatunk az elvesztett pénzünk után. Innentől pedig már nem a logikus döntések, hanem az érzelmeink és a függőség irányítja döntéseinket.

Volt olyan, hogy egy hétvége alatt 200 ezer forintot nyertem. Azt hittem, hogy ez mindig így lesz. Egy hét múlva nemcsak ezt a 200 ezer forintot buktam el, hanem másik 350 ezret is, amivel megpróbáltam visszanyerni.

- mesélte a sonline.hu-nak egy olvasó, aki görcsösen próbálta visszanyerni az elbukott összeget. 

Van kiút?

A jó hír, hogy a szerencsejáték-függőség kezelhető. Az első és legfontosabb lépés a felismerés. Ha belátjuk, hogy problémánk van, akkor el tudunk kezdeni változtatni rajta. Hazánkban a Szerencsejáték Zrt. felhívja a figyelmet a felelős játékszemlélet fontosságára, mind a Tippmix, mind a TippmixPro oldalakon. Emellett a maradjonjatek.hu oldalon önvizsgálatra alkalmas kérdőív segít felismerni, ha valaki a függőség felé halad.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu