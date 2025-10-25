Sokan ebből igyekeznek megélni, másnak szenvedély, olykor pedig veszély - a sportfogadás igazi arca

A sportfogadás, amit sokan csupán hobbinak tekintenek, már régóta nem csak esti szelvényekről szól. Legalábbis sokak számára, hiszen az internet térnyerésével online platformok, valós idejű oddsok és statisztikai elemzések váltak elérhetővé.

Sportfogadás: továbbra is sokan fogadnak személyesen, a lottózókban.

Forrás: Szerencsejáték Zrt.

A szorzók mögötti valóság

Bár a sportfogadás ipara minden évben több milliárd dollárt mozgat, a nyereség nagy részét a bukmékerek zsebelik be. A statisztikák azt mutatják, hogy a fogadók mindössze 3–5 százaléka képes tartósan nyereségesen fogadni. Ennek oka, hogy az oddsokat mindig úgy állítják be, hogy tartalmazzanak beépített profitot a fogadóirodák számára, így a valószínűségeket sosem tükrözik tökéletesen. Egy jó stratégiával, a statisztikák ismeretével, önfegyelemmel és persze egy adagnyi szerencsével vannak olyan játékosok, akik képesek ebből megélni. Ugyanakkor a szerencsejáték egy kifejezetten rizikós talaj, amely bármikor kicsúszhat a játékos lába alól.

Sokan csak az izgalom miatt fogadnak a sporteseményekre.

Fotó: Gorodenkoff / Forrás: Shutterstock

A sportfogadás pszichológiája és a függőség csapdája

A nyereség- és vereségsorozatok egyaránt befolyásolják a fogadók mentalitását. Az előbbinél gyakran elbízhatjuk magunkat és jóval nagyobb összegeket kockáztathatunk, mint amennyit megengedhetünk magunknak. A vereségsorozatnál pedig könnyen frusztrálttá válhatunk és rohanhatunk az elvesztett pénzünk után. Innentől pedig már nem a logikus döntések, hanem az érzelmeink és a függőség irányítja döntéseinket.

Volt olyan, hogy egy hétvége alatt 200 ezer forintot nyertem. Azt hittem, hogy ez mindig így lesz. Egy hét múlva nemcsak ezt a 200 ezer forintot buktam el, hanem másik 350 ezret is, amivel megpróbáltam visszanyerni.

- mesélte a sonline.hu-nak egy olvasó, aki görcsösen próbálta visszanyerni az elbukott összeget.

Van kiút?

A jó hír, hogy a szerencsejáték-függőség kezelhető. Az első és legfontosabb lépés a felismerés. Ha belátjuk, hogy problémánk van, akkor el tudunk kezdeni változtatni rajta. Hazánkban a Szerencsejáték Zrt. felhívja a figyelmet a felelős játékszemlélet fontosságára, mind a Tippmix, mind a TippmixPro oldalakon. Emellett a maradjonjatek.hu oldalon önvizsgálatra alkalmas kérdőív segít felismerni, ha valaki a függőség felé halad.