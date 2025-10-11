Kvíz
Mennyire vagy otthon Zala vármegye sportéletében? – Teszteld a tudásod!
Zala vármegye nem csupán festői tájairól és gazdag kulturális örökségéről ismert, hanem a sportélet nagyjairól is. Ez a vidék a bajnokok bölcsője, egy olyan termékeny talaj, ahol a legkülönfélébb sportágak kiválóságai szökkentek szárba, a sakk intellektuális csatatereitől az ultramaratoni futás emberfeletti fizikai és mentális kihívásain át a úszás küzdelmeiig.
Idézzük fel a múlt halhatatlan legendáinak alakját és a modern kor hőseit, akiknek neve aranybetűkkel íródott be az olimpiák és világbajnokságok krónikáiba.
1.
Ki volt az első zalai olimpikon?
2.
Hány olimpián vett részt a ZAC futója, Kálovics Anikó?
3.
Melyik sakkolimpián nyert aranyérmet Portisch Lajos?
4.
Milyen távon nyert olimpiai aranyérmet úszásban Csik Ferenc?
5.
Bérces Edit 2004-ben megdöntötte a 24 órás futópados futás akkori világcsúcsát. Hány kilométert futott?
6.
1996-ban és 2000-ben is olimpiai érmet szerzett egy nagykanizsai kézilabdázó. Ki volt ő?
7.
Melyik olimpián szerepelt először női olimpikon Zala vármegyéből?
8.
A 2024-es párizsi olimpián két zalai sportoló is érmet szerzett. Kik voltak ők?
