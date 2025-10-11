Kvíz 3 órája

Mennyire vagy otthon Zala vármegye sportéletében? – Teszteld a tudásod!

Zala vármegye nem csupán festői tájairól és gazdag kulturális örökségéről ismert, hanem a sportélet nagyjairól is. Ez a vidék a bajnokok bölcsője, egy olyan termékeny talaj, ahol a legkülönfélébb sportágak kiválóságai szökkentek szárba, a sakk intellektuális csatatereitől az ultramaratoni futás emberfeletti fizikai és mentális kihívásain át a úszás küzdelmeiig.

Idézzük fel a múlt halhatatlan legendáinak alakját és a modern kor hőseit, akiknek neve aranybetűkkel íródott be az olimpiák és világbajnokságok krónikáiba.

1. Ki volt az első zalai olimpikon? Rozsnyói Sándor Helyes válasz Rossz válasz Marvalits Kálmán Helyes válasz Rossz válasz Csik Ferenc Helyes válasz Rossz válasz 2. Hány olimpián vett részt a ZAC futója, Kálovics Anikó? 2 Helyes válasz Rossz válasz 3 Helyes válasz Rossz válasz 4 Helyes válasz Rossz válasz 3. Melyik sakkolimpián nyert aranyérmet Portisch Lajos? 1978, Buenos Aires Helyes válasz Rossz válasz 1980, Valletta Helyes válasz Rossz válasz 1982, Luzern Helyes válasz Rossz válasz 4. Milyen távon nyert olimpiai aranyérmet úszásban Csik Ferenc? 50 méteres gyorsúszás Helyes válasz Rossz válasz 100 méteres gyorsúszás Helyes válasz Rossz válasz 4x200 méteres gyorsváltó Helyes válasz Rossz válasz 5. Bérces Edit 2004-ben megdöntötte a 24 órás futópados futás akkori világcsúcsát. Hány kilométert futott? 245,1 km Helyes válasz Rossz válasz 247,2 km Helyes válasz Rossz válasz 250,1 km Helyes válasz Rossz válasz 6. 1996-ban és 2000-ben is olimpiai érmet szerzett egy nagykanizsai kézilabdázó. Ki volt ő? Siti Beáta Helyes válasz Rossz válasz Farkas Ágnes Helyes válasz Rossz válasz Pálinger Katalin Helyes válasz Rossz válasz 7. Melyik olimpián szerepelt először női olimpikon Zala vármegyéből? 1952 Helyes válasz Rossz válasz 1956 Helyes válasz Rossz válasz 1960 Helyes válasz Rossz válasz 8. A 2024-es párizsi olimpián két zalai sportoló is érmet szerzett. Kik voltak ők? Major Veronika és Kurucz Levente Helyes válasz Rossz válasz Major Veronika és Betlehem Dávid Helyes válasz Rossz válasz Betlehem Dávid és Kurucz Levente Helyes válasz Rossz válasz