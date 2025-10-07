október 7., kedd

Amália névnap

11°
+12
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A vargányalevestől a kukoricamáléig

1 órája

Tudod, mi az a sparhelt és a stelázsi? Reneszánszukat élik a régi göcseji ételek (galéria)

Címkék#sparhelt#Becsvölgye#göcseji#Magai Ágota

Október 4-én tartották Becsvölgyén, a Barabásszegi Turista-pihenőhelyen, Magai Ágota portáján a régi korok konyhája, stelázsija programot. Ági és barátai azt mutatták meg, hogy az öreg sparhelten milyen tájjellegű ételeket készítettek, és mit érlelt a nyár, mi került a kamrába, a stelázsi polcaira az Aranyló Göcsejben.

Győrffy István

A falu református temploma szomszédságában, Ági lakásának konyhájában már javában ment a sütés-főzés, amikor megérkeztünk. Szeder Kummer Mária, a Zalai Falvakért Egyesület elnöke pont kivette a sütőből a kukoricaprószát, a lekvárfoltokkal ékesített forró süteményt, melynek illata belengte az egész helyiséget. A tűzhelyen félig kész volt már a göcseji vargányás gombaleves, melyet Mileji Kálmánné Irma, zenész nevén Cimbalmos Kis Irma kavargatott. - Régen minden falusi konyhában volt sparhelt, a kamrában, a spájzban pedig ott sorakoztak a télire eltett finomságok a stelázsikon. A sparhelteket mára megmentettük, s a kinti konyhákban, ahol van kemence, amellé állítottuk, mert igazából ezeken lehet a régi ételeket a kellő nagyságú edényekben elkészíteni. A barátaimmal most ilyen régi ételeket főzünk – mondja Ági, s a kinti turistapihenőhöz vezet, ahol szintén nagy a sürgés-forgás. A nyitott konyharészben rotyognak a finom étkek a jókora fazekakban, a kamra feltöltéséhez pedig gazdálkodókat hívtak, áruik ott sorakoznak a polcokon.

sparhelt és stelázsi
Magai Ági, a Sparhelt és stelázsi rendezvény szervezője Fotó: Győrffy István

A főzőasszonyok birodalmában, egy hatalmas fazékban lassan forrva fő a híres göcseji csülkös baboskáposzta, s a méltán híres göcseji levesek közül a kerekrépa, vagy kerékrépa leves, melyeket Salamon Imréné Aranka felügyel, ízesít. Mellette Háriné Vörös Éva süti a tarkedlit, ami egy hagyományos édes tésztafajta, amihez kis lekvárt is tesznek. Megmutatják, miként készül a krumpliprósza, melynek mestere Váginé Zsóka volt, aki a serpenyőben piruló tenyérnyi prószákat a levegőbe feldobva forgatja meg. Ezzel párhuzamosan már készül a dödölle is, melynek hozzávalóit Mátay Gábor dolgozta ki, majd Irmával szaggatta, s hagymás zsíron pirította.

sparhelt és stelázsi
Megsült a kukoricamálé Fotó: Győrffy István

Kósa Ágnes hív, hogy nézzük meg, miként sül a kenyere a kemencében, mert lassan annak is itt lesz az ideje. A kenyeret ő dagasztotta, s tette be sülni. Az ajtó kinyitása után ott piroslanak előttünk a kenyerek. Kis sütés után kiveszik az első kenyeret, amit Koltai Beatrix szel fel, majd kínálja a kukoricaprószával, a tarkedlivel, s az egyéb süteményekkel a nagyközönségnek.

sparhelt és stelázsi
Mileji Kálmánné Irma előkészíti a göcseji gombalevest Fotó: Győrffy István

Kis vindővel a hóna alatt megérkezik Ági szomszédja, az Erdélyből származó Ballai Attila, aki a vindőben sült kolbászos házi zsírt hoz lilahagymával…

Magyar földön, magyar ésszel, magyar kézzel

No, de nézzük, mi, minden jót kínálnak az árusok a polcaikon. Kovács Gyula, a tündérkertek atyja Pórszombatról például házi eceteket hozott, köztük a vadalmaeceten ez a felirat áll: „magyar földön, magyar ésszel, magyar kézzel készült”. Gyula szerint ez az ecet sok mindenre jó, például hasznos a 2-es típusú cukorbetegségben. A németfalusi Salamon kertészet képviseletében Salamonné Irén egy kicsit később érkezett, mert előtte Egerszegen, a piacon még árult, de fontosnak tartotta az itteni részvételt is. Zöldségeket, virágokat hozott. A barlahidai Batyu kisgazdaságból Csonka Zsolt és Budai Brigitta a pékáruit kínálta, de voltak lekvárjaik, aszalt gyümölcseik is.

Aszalványokat is kínáltak

A csonkahegyháti Aszalka kisgazdaságból Kiss Katalin és Andor Roland aszalt szilvát, s aszalt zöldségeket, továbbá fűszernövényeket árult. Barlahidáról Fülöp Áron a ládáiban gyönyörű zöldpaprikát mutatott, s azt mondta: - ezek az utolsó szabadföldiek, mert éjjel nálunk mínusz négy fok volt, s a kinti termékek elfagytak. Ez a hideg egy kicsit korán jött – mondja, majd mutatja az egyébként kertészmérnök gazdálkodó, a kertészete kincseiből feldolgozott, s tartósítószer nélkül elrakott termékeit. Gombosszegről, az ottani pipahegyi kisgazdaságból Pilise Nóra és Pilise Zsolt, és a kislányuk, Panna sajtot árult. Kecskesajtjuk már nem volt, mert a kecskék teje elapadt a kicsinyek miatt, ebből a csemegéből majd csak tavasszal lesz újra. A spájzos kört a milejszegi Szak olajüzem zárta, akik többféle olajat is kóstoltattak.

Háriné Vörös Éva tarkedlit sütött Fotó: Győrffy István

Közben elkészültek az ételek, amelyeket a becsületkasszához való hozzájárulással lehetett fogyasztani. A magam részéről a vargányalevest választottam, ilyen finomságot itt ettem először. S ami még nagyon tetszett, Cimbalmos Kis Irma elővette hegedűjét, s játszani kezdett…

Salamon Imréné Aranka keveri a kerékrépa levest Fotó: Győrffy István

Miután a konyha és a kamra is ellátta a feladatát, a program jó zenékkel folytatódott. Például a petrikeresztúri Csalamádé Kulturális Hagyományőrző Egyesület zenei utazásával, Tóth József és Kristóf Attila gitárjátékával zárult. A jó hangulatú találkozó a Göcseji Dombérozó őszi programján zajlott az Aranyló Göcsejben.

Az eseményt bemutató további képek galériánkban:

Régi korok konyhája, stelázsija

Fotók: Győrffy István

Ezt olvasta már?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu