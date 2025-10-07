Tudod, mi az a sparhelt és a stelázsi? Reneszánszukat élik a régi göcseji ételek (galéria)

A falu református temploma szomszédságában, Ági lakásának konyhájában már javában ment a sütés-főzés, amikor megérkeztünk. Szeder Kummer Mária, a Zalai Falvakért Egyesület elnöke pont kivette a sütőből a kukoricaprószát, a lekvárfoltokkal ékesített forró süteményt, melynek illata belengte az egész helyiséget. A tűzhelyen félig kész volt már a göcseji vargányás gombaleves, melyet Mileji Kálmánné Irma, zenész nevén Cimbalmos Kis Irma kavargatott. - Régen minden falusi konyhában volt sparhelt, a kamrában, a spájzban pedig ott sorakoztak a télire eltett finomságok a stelázsikon. A sparhelteket mára megmentettük, s a kinti konyhákban, ahol van kemence, amellé állítottuk, mert igazából ezeken lehet a régi ételeket a kellő nagyságú edényekben elkészíteni. A barátaimmal most ilyen régi ételeket főzünk – mondja Ági, s a kinti turistapihenőhöz vezet, ahol szintén nagy a sürgés-forgás. A nyitott konyharészben rotyognak a finom étkek a jókora fazekakban, a kamra feltöltéséhez pedig gazdálkodókat hívtak, áruik ott sorakoznak a polcokon.

Magai Ági, a Sparhelt és stelázsi rendezvény szervezője Fotó: Győrffy István

A főzőasszonyok birodalmában, egy hatalmas fazékban lassan forrva fő a híres göcseji csülkös baboskáposzta, s a méltán híres göcseji levesek közül a kerekrépa, vagy kerékrépa leves, melyeket Salamon Imréné Aranka felügyel, ízesít. Mellette Háriné Vörös Éva süti a tarkedlit, ami egy hagyományos édes tésztafajta, amihez kis lekvárt is tesznek. Megmutatják, miként készül a krumpliprósza, melynek mestere Váginé Zsóka volt, aki a serpenyőben piruló tenyérnyi prószákat a levegőbe feldobva forgatja meg. Ezzel párhuzamosan már készül a dödölle is, melynek hozzávalóit Mátay Gábor dolgozta ki, majd Irmával szaggatta, s hagymás zsíron pirította.

Megsült a kukoricamálé Fotó: Győrffy István

Kósa Ágnes hív, hogy nézzük meg, miként sül a kenyere a kemencében, mert lassan annak is itt lesz az ideje. A kenyeret ő dagasztotta, s tette be sülni. Az ajtó kinyitása után ott piroslanak előttünk a kenyerek. Kis sütés után kiveszik az első kenyeret, amit Koltai Beatrix szel fel, majd kínálja a kukoricaprószával, a tarkedlivel, s az egyéb süteményekkel a nagyközönségnek.