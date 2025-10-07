2 órája
Tudod, mi az a sparhelt és a stelázsi? Reneszánszukat élik a régi göcseji ételek (galéria)
Október 4-én tartották Becsvölgyén, a Barabásszegi Turista-pihenőhelyen, Magai Ágota portáján a régi korok konyhája, stelázsija programot. Ági és barátai azt mutatták meg, hogy az öreg sparhelten milyen tájjellegű ételeket készítettek, és mit érlelt a nyár, mi került a kamrába, a stelázsi polcaira az Aranyló Göcsejben.
A falu református temploma szomszédságában, Ági lakásának konyhájában már javában ment a sütés-főzés, amikor megérkeztünk. Szeder Kummer Mária, a Zalai Falvakért Egyesület elnöke pont kivette a sütőből a kukoricaprószát, a lekvárfoltokkal ékesített forró süteményt, melynek illata belengte az egész helyiséget. A tűzhelyen félig kész volt már a göcseji vargányás gombaleves, melyet Mileji Kálmánné Irma, zenész nevén Cimbalmos Kis Irma kavargatott. - Régen minden falusi konyhában volt sparhelt, a kamrában, a spájzban pedig ott sorakoztak a télire eltett finomságok a stelázsikon. A sparhelteket mára megmentettük, s a kinti konyhákban, ahol van kemence, amellé állítottuk, mert igazából ezeken lehet a régi ételeket a kellő nagyságú edényekben elkészíteni. A barátaimmal most ilyen régi ételeket főzünk – mondja Ági, s a kinti turistapihenőhöz vezet, ahol szintén nagy a sürgés-forgás. A nyitott konyharészben rotyognak a finom étkek a jókora fazekakban, a kamra feltöltéséhez pedig gazdálkodókat hívtak, áruik ott sorakoznak a polcokon.
A főzőasszonyok birodalmában, egy hatalmas fazékban lassan forrva fő a híres göcseji csülkös baboskáposzta, s a méltán híres göcseji levesek közül a kerekrépa, vagy kerékrépa leves, melyeket Salamon Imréné Aranka felügyel, ízesít. Mellette Háriné Vörös Éva süti a tarkedlit, ami egy hagyományos édes tésztafajta, amihez kis lekvárt is tesznek. Megmutatják, miként készül a krumpliprósza, melynek mestere Váginé Zsóka volt, aki a serpenyőben piruló tenyérnyi prószákat a levegőbe feldobva forgatja meg. Ezzel párhuzamosan már készül a dödölle is, melynek hozzávalóit Mátay Gábor dolgozta ki, majd Irmával szaggatta, s hagymás zsíron pirította.
Kósa Ágnes hív, hogy nézzük meg, miként sül a kenyere a kemencében, mert lassan annak is itt lesz az ideje. A kenyeret ő dagasztotta, s tette be sülni. Az ajtó kinyitása után ott piroslanak előttünk a kenyerek. Kis sütés után kiveszik az első kenyeret, amit Koltai Beatrix szel fel, majd kínálja a kukoricaprószával, a tarkedlivel, s az egyéb süteményekkel a nagyközönségnek.
Kis vindővel a hóna alatt megérkezik Ági szomszédja, az Erdélyből származó Ballai Attila, aki a vindőben sült kolbászos házi zsírt hoz lilahagymával…
Magyar földön, magyar ésszel, magyar kézzel
No, de nézzük, mi, minden jót kínálnak az árusok a polcaikon. Kovács Gyula, a tündérkertek atyja Pórszombatról például házi eceteket hozott, köztük a vadalmaeceten ez a felirat áll: „magyar földön, magyar ésszel, magyar kézzel készült”. Gyula szerint ez az ecet sok mindenre jó, például hasznos a 2-es típusú cukorbetegségben. A németfalusi Salamon kertészet képviseletében Salamonné Irén egy kicsit később érkezett, mert előtte Egerszegen, a piacon még árult, de fontosnak tartotta az itteni részvételt is. Zöldségeket, virágokat hozott. A barlahidai Batyu kisgazdaságból Csonka Zsolt és Budai Brigitta a pékáruit kínálta, de voltak lekvárjaik, aszalt gyümölcseik is.
Aszalványokat is kínáltak
A csonkahegyháti Aszalka kisgazdaságból Kiss Katalin és Andor Roland aszalt szilvát, s aszalt zöldségeket, továbbá fűszernövényeket árult. Barlahidáról Fülöp Áron a ládáiban gyönyörű zöldpaprikát mutatott, s azt mondta: - ezek az utolsó szabadföldiek, mert éjjel nálunk mínusz négy fok volt, s a kinti termékek elfagytak. Ez a hideg egy kicsit korán jött – mondja, majd mutatja az egyébként kertészmérnök gazdálkodó, a kertészete kincseiből feldolgozott, s tartósítószer nélkül elrakott termékeit. Gombosszegről, az ottani pipahegyi kisgazdaságból Pilise Nóra és Pilise Zsolt, és a kislányuk, Panna sajtot árult. Kecskesajtjuk már nem volt, mert a kecskék teje elapadt a kicsinyek miatt, ebből a csemegéből majd csak tavasszal lesz újra. A spájzos kört a milejszegi Szak olajüzem zárta, akik többféle olajat is kóstoltattak.
Közben elkészültek az ételek, amelyeket a becsületkasszához való hozzájárulással lehetett fogyasztani. A magam részéről a vargányalevest választottam, ilyen finomságot itt ettem először. S ami még nagyon tetszett, Cimbalmos Kis Irma elővette hegedűjét, s játszani kezdett…
Miután a konyha és a kamra is ellátta a feladatát, a program jó zenékkel folytatódott. Például a petrikeresztúri Csalamádé Kulturális Hagyományőrző Egyesület zenei utazásával, Tóth József és Kristóf Attila gitárjátékával zárult. A jó hangulatú találkozó a Göcseji Dombérozó őszi programján zajlott az Aranyló Göcsejben.
Régi korok konyhája, stelázsijaFotók: Győrffy István
