Mérni fogják a gyorsjárókat?

1 órája

Ez komoly? Szlovákiában megbüntetnek, ha túl gyorsan sétálsz

Címkék#séta#sebességkorlátozás#törvény#bírság#Szlovákia

Ha túl lendületesen megyünk boltba, akkor megszegjük a törvényt, legalábbis a pozsonyi parlament törvénymódosítása értelmében. Hamarosan Szlovákiában szabályszegőnek minősülnek azok a gyalogosok, akiknek a sebessége meghaladja a 6 km/h-t. A sebességkorlátozás 2026. január 1-től lép érvénybe.

Zaol.hu

Ugyan humorosan kezeljük a hírt, viszont ennek a fele sem tréfa. Szlovákiában sebességkorlátozást vezetnek be a gyalogosokra 2026-tól.

A sebességkorlátozás 2026. január 1-től lép érvénybe.
A sebességkorlátozás 2026. január 1-től lép érvénybe.
Fotó: antoniodiaz / Forrás:  Illusztráció / Shutterstock

Ha jövőre Szlovákiába tervezünk utazni, akkor jobban tesszük, ha visszaveszünk a tempónkból. Még elképzelni is rossz, hogy hányan fogják az utolsó pillanatban lekésni a csatlakozásukat, vagy mennyien áznak majd meg a szakadó esőben országszerte. Viszont nemcsak a mindennapi teendőiket intéző emberekre vonatkozik ez a szigorítás. Jogosan merül fel a kérdés, hogy mi lesz azokkal, akik a városban szoktak futni, sportolni? 

Remélem, hazánkban nem terveznek hasonlót bevezetni. Sajnos néha előfordul, hogy sietnem kell valahova a városban, nem hiányzik, hogy lábbusszal való gyorshajtás miatt csekket kapjak.

- reagált a hír hallatán zalai olvasónk, Szabó Dániel.

Miért vezetik be a sebességkorlátozást?

Az iróniát félretéve - a hivatalos indoklás szerint a járdán közlekedő kerékpárosokat, rollerese­ket, görkorcsolyázókat is szeretnék megfékezni, ugyanis Szlovákiában ők is használhatják a járdát. Ezek alapán logikusnak tartja a parlament, hogy mindenkinek ugyanazzal a sebességgel kell haladnia. Az erről szóló módosítást kizárólag a szlovák kormánykoalíció tagjai fogadták el, az ottani ellenzék vagy tiltakozott, vagy tartózkodott.

Mindenesetre, különleges látvány lesz a járdákon kialakuló dugók és a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek mellett felállított traffipaxok egyvelege.

 

