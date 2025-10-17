1 órája
Ezért lesz beteg a modern ember – dr. Schwab Richárd keményen beszélt a valóságról
A zalaegerszegi közönség és a zalai életmódtábor résztvevői egyaránt örülhettek, mert dr. Schwab Richárd és Révész Anett dietetikus a BiomTeam képviseletében rengeteg hasznos és életszerű tudást osztott meg velük. A Zaol-podcastben az eseményről, egy új és izgalmas könyvről, valamint természetesen az egészséges életmód számos oldaláról beszélgettünk. No meg arról, hogy hogyan kerül "trójai faló" az egészség asztalára egy konyhában?
Óriási érdeklődés övezte a Zalaegerszegen tartott előadást, amelyen dr. Schwab Richárd belgyógyász, gasztroenterológus beszélgetett dr. Gasztonyi Beátával, a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház főigazgatójával az Egészséges Zalaegerszeg Program Egészség Akadémiájának keretében. Azonban nem egyedül és nem csak emiatt érkezett Zalába, hiszen a BiomTeam dietetikusai is vele tartottak egy izgalmas program során. Dr. Schwab Richárddal és Révész Anett dietetikussal beszélgettünk a legfrissebb Zaol-podcastben.
Dr. Schwab Richárd: "De mit kezdünk az „egészség-hitelkártyánkkal?”
A beszélgetés során megtudhattuk: életmódtábort is tartottak Zalában, ahol a résztvevők nem csak előadások és rendelések során kaptak információkat, hanem együtt ettek, mozogtak és pihentek a szakemberekkel.
Révész Anett elmesélte, az itt töltött 5 nap valójában olyan értékes „időt” jelent mindannyiuk számára, amely során kollégáival együtt az összes felmerülő kérdésre azonnal tudnak válaszolni, és ezzel az intenzív együttléttel rendkívül hatékonnyá válhat a gyakorlati tudás átadása is.
Dr. Schwab szerint az életmód, valamint az egészséges táplálkozás témaköre az egyre idősödő társadalom számára kritikus probléma. Annál is inkább, mert külföldi és hazai tapasztalatai alapján is azt látja, az egészségügy nehezen birkózik meg a helyzettel. Vajon miről szól az az „egészség-hitelkártya”, amelyet megemlített?
Mindenki tudja, hogy az élet nagy kérdései a konyhában dőlnek el
Kiderült az is, hogy hamarosan megjelenik egy olyan könyv, amelyet egyedi hangvétele kiemelhet a laikusoknak szóló orvosi könyvek sorából.
Dr. Schwab Richárd és Petri Nóra könyve ugyanis azoknak szól, akik fellázadnak a genetikai adottságaik ellen, meg akarják őrizni egészségüket, és ezért meg is tesznek mindent. Innen kiindulva próbálnak az ínycsiklandó ételek mellett inspiráló történeteket és látásmódot megosztani az olvasókkal. A könyv egy csapatmunka eredménye, Révész Anett és kollégáik is szívvel lélekkel részt vettek a tervezés, kivitelezés folyamataiban.
Dr. Schwab Richárd, Révész Anett és kollégáik láthatóan lelkesen és minden tudásukat bevetve igyekeznek segíteni a magyar lakosság számára is egyre nyilvánvalóbb, étkezéssel és életmóddal szorosan összefüggő egészségügyi problémák elkerülésében és megoldásában.
Zaol podcast
