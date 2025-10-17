Ezért lesz beteg a modern ember – dr. Schwab Richárd keményen beszélt a valóságról

Óriási érdeklődés övezte a Zalaegerszegen tartott előadást, amelyen dr. Schwab Richárd belgyógyász, gasztroenterológus beszélgetett dr. Gasztonyi Beátával, a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház főigazgatójával az Egészséges Zalaegerszeg Program Egészség Akadémiájának keretében. Azonban nem egyedül és nem csak emiatt érkezett Zalába, hiszen a BiomTeam dietetikusai is vele tartottak egy izgalmas program során. Dr. Schwab Richárddal és Révész Anett dietetikussal beszélgettünk a legfrissebb Zaol-podcastben.

„Mindig örülünk, amikor visszatérhetünk a zalai dombok közé”. Dr. Schwab Richárd és Révész Anett a Zaol-podcastben.

Fotó: Keszán-Dopita Tünde / Forrás: Zalai Hírlap

Dr. Schwab Richárd: "De mit kezdünk az „egészség-hitelkártyánkkal?”

A beszélgetés során megtudhattuk: életmódtábort is tartottak Zalában, ahol a résztvevők nem csak előadások és rendelések során kaptak információkat, hanem együtt ettek, mozogtak és pihentek a szakemberekkel.

Révész Anett elmesélte, az itt töltött 5 nap valójában olyan értékes „időt” jelent mindannyiuk számára, amely során kollégáival együtt az összes felmerülő kérdésre azonnal tudnak válaszolni, és ezzel az intenzív együttléttel rendkívül hatékonnyá válhat a gyakorlati tudás átadása is.

Dr. Schwab szerint az életmód, valamint az egészséges táplálkozás témaköre az egyre idősödő társadalom számára kritikus probléma. Annál is inkább, mert külföldi és hazai tapasztalatai alapján is azt látja, az egészségügy nehezen birkózik meg a helyzettel. Vajon miről szól az az „egészség-hitelkártya”, amelyet megemlített?

Mindenki tudja, hogy az élet nagy kérdései a konyhában dőlnek el

Kiderült az is, hogy hamarosan megjelenik egy olyan könyv, amelyet egyedi hangvétele kiemelhet a laikusoknak szóló orvosi könyvek sorából.

Egy könyv, amely észrevétlenül csempészi be a tudást a konyhánkba – mint egy modern trójai faló. Forrás: Zalai Hírlap

Dr. Schwab Richárd és Petri Nóra könyve ugyanis azoknak szól, akik fellázadnak a genetikai adottságaik ellen, meg akarják őrizni egészségüket, és ezért meg is tesznek mindent. Innen kiindulva próbálnak az ínycsiklandó ételek mellett inspiráló történeteket és látásmódot megosztani az olvasókkal. A könyv egy csapatmunka eredménye, Révész Anett és kollégáik is szívvel lélekkel részt vettek a tervezés, kivitelezés folyamataiban.