Alkoholból egyetlen korty is tilos! – Dr. Schwab Richárdot tömeg fogadta Zalaegerszegen (galéria, videó)
Bizonnyal állítható, hogy hatalmas érdeklődés övezte Dr. Schwab Richárd gasztroenterológus, belgyógyász, kutatóorvos előadását, aki Dr. Gasztonyi Beátával, a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház főigazgatójával, belgyógyász-gasztroenterológussal beszélgetett az Egészséges Zalaegerszeg Program Egészség Akadémiáján. Közel hétszáz ember volt kíváncsi Dr. Schwab Richárd szavaira.
Zsúfolásig telt az Art mozi, ahová az előadást tervezték és nem túlzás, hogy 0-99 éves korig minden korosztály képviseltette magát. A hátsó sorokban ugyanis egy kisbabát tologató fiatal anyuka hallgatta az előadást, míg az idősebbeket karonfogva kísérték az egyre kevesebb ülőhelyre. Dr. Schwab Richárd személye és az általa képviselt népszerű életmód-rendszer garancia volt arra, hogy a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház főigazgatójával, Dr. Gasztonyi Beátával rengeteg hasznos információt és tudást adjanak a jelenlévőknek.
Dr. Schwab Richárd mindig szenvedéllyel és lelkesedéssel beszél a prevencióról
Az esemény kezdetén felszólalt Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere is. „Fontosnak tartom megköszönni a nagy érdeklődést, amit ez a kezdeményezés, az Egészséges Zalaegerszeg program kapott. Körbenézve jó látni, hogy közel hétszázan töltjük meg ezt a termet. Örömmel tapasztaljuk, hogy különösen népszerű lett az Egészség Akadémia, amely során az elmúlt hónapokban számos hasznos programon és előadáson vehettek részt lakosaink az egészségmegőrzés érdekében. Szeretném Önöket inspirálni, hogy tegyenek egészségük megőrzéséért, és élvezzék az előadás minden percét.”
Hamar megtudhattuk, hogy Dr. Gasztonyi Beátát már régóta szoros szálak fűzik Schwab doktorhoz: Izgultunk együtt a gasztroenterológiai szakvizsgán, a Semmelweis Egyetem folyosóin és nem titok, hogy az általam szervezett regionális és országos orvosi kongresszusokon Dr. Schwab Richárd mindig állandó felkért előadó. Ennek két oka van: egyrészt számomra egy kongresszus legfontosabb értéke a szakmai hitelesség, másrészt olyan előadókat hívok, akik garantáltan megbízhatóan, szenvedéllyel és lelkesedéssel tudnak beszélni a témájukról.
Böjt-alkoholmentesség-zöldségek-sport: tényleg csak ennyi kell?
Schwab doktor olyan életmódbeli alapvető változtatásokat javasol a pácienseinek, amelyek ugyan egyszerűnek hangzanak, de betartani ezeket eleinte kínkeserves. Ő maga is ezen az úton jár, nem lehet állítani, hogy nem rendelkezik saját tapasztalatokkal. Állítja, hogy az egészséges táplálkozás betartása nem pénz kérdése. Pár mondattal később ki is derül miért: az időablakos böjtölés azt jelenti, hogy este 6 óra és másnap dél között gyakorlatilag csak vizet ihatunk. Hozzá kell tenni azt is, hogy ennek az időszaknak a javát átaludjuk – így más a megvilágítás.
A daganatos betegségek nagy része ma már megelőzhető Magyarországon.
A változtatható életmódbeli tényezők és az ajánlott szűrővizsgálatok rendszeres igénybevétele ma már lehetővé teszi, hogy egy magyar családban jelentősen csökkenthető legyen a daganatos betegségek kialakulásának kockázata – hangsúlyozta Dr. Schwab Richárd.
Dr. Schwab Richárd: elsősorban orvos vagyok, minden körülmények közöttFotók: Pezzetta Umberto
Orvosi pályáját személyes élmények is formálták: édesanyja fiatalon veszítette el egy családtagját, édesapja pedig 99 évesen is aktív életet élt. „A genetikai örökséggel nem tudunk mit kezdeni, de a kockázatokat drasztikusan csökkenthetjük” – mondja.
„A daganat kockázata már húsz évvel a tünetek előtt elkezdődik”
Az egészségügyi prevenció nemcsak az egyén felelőssége, hanem társadalmi szinten is fontos. Dr. Schwab Richárd szerint ösztönző rendszerekkel lehetne motiválni a lakosságot: „Ha valaki 30 évesen nem fordít figyelmet az egészségére, kapjon lehetőséget, ösztönzést, ne büntetést, hogy többet tegyen saját magáért.”
A szakember kiemeli: a hazai halálozási statisztikák romlásának egyik fő oka a daganatos betegségek és a krónikus szív- és érrendszeri problémák. Bár az akut infarktusok száma csökkent, a szívelégtelenség és a daganatok következtében továbbra is magas a halálozás. „Az életmód, a bélflóra és a táplálkozás kulcsfontosságú tényezők. A kockázatok már húsz évvel a tünetek előtt elkezdődnek” – magyarázza.
A prevenció a gyakorlatban is működhet: a programok célja, hogy az emberek ne csak a diagnosztikára, hanem a mindennapi életmódbeli változtatásokra koncentráljanak. Három hónap következetes életmódváltás sok esetben jelentős javulást eredményez, így a bonyolult diagnosztika csak azoknál szükséges, akik nem reagálnak a változtatásokra.
A túlsúly tünet, nem betegség
Az életmód és az egészség kapcsolatában az alkoholfogyasztás és a túlsúly kiemelt szerepet kap. Dr. Schwab szerint a mérsékelt, például napi 2 dl vörösbor fogyasztása a szív- és érrendszeri kockázatokat csekély mértékben csökkentheti, de a rák kockázatát jelentősen növeli. „Nem a tilalom a cél, hanem a tudatosság. A túlsúly nem önmagában okozza a problémát, hanem tünet, jele annak, hogy a szervezet tároló üzemmódban működik. Evolúciós szempontból úgy működünk, mint egy medve. Sejtjeink tároló, termelő és karbantartó üzemmódban funkcionálnak. A szervezetünk a reproduktív kor végéig toleránsabb, onnantól viszont sokkal jobban oda kell figyelnünk” – figyelmeztet.
A diéták és életmódprogramok között hatalmas a káosz, az Atkins, a paleó, a gluténmentes vagy a ketogén diéta népszerűsége folyamatosan változik. Dr. Schwab szerint a megoldás a személyre szabott, következetes életmódváltás: „Nem elérhetetlen, és nem kell mindenféle bonyolult diagnosztikát igénybe venni, ha az alapokat betartjuk.”
A szakember munkájában mindig is fontos volt a gyakorlati tapasztalat és az emberekhez való közelség. „Személyesen tartott programjaink célja, hogy a lakosság könnyen elérhető, valós segítséget kapjon az egészséges életmódhoz, legyen szó étkezésről, mozgásról vagy szűrővizsgálatokról” – mondja Dr. Schwab.
Az Egészség Akadémia résztvevői olyan hasznos információkkal is gazdagodhattak, amelyek alapján érdemes szakemberhez fordulni egészségük védelmében.