Alkoholból egyetlen korty is tilos! – Dr. Schwab Richárdot tömeg fogadta Zalaegerszegen (galéria, videó)

Zsúfolásig telt az Art mozi, ahová az előadást tervezték és nem túlzás, hogy 0-99 éves korig minden korosztály képviseltette magát. A hátsó sorokban ugyanis egy kisbabát tologató fiatal anyuka hallgatta az előadást, míg az idősebbeket karonfogva kísérték az egyre kevesebb ülőhelyre. Dr. Schwab Richárd személye és az általa képviselt népszerű életmód-rendszer garancia volt arra, hogy a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház főigazgatójával, Dr. Gasztonyi Beátával rengeteg hasznos információt és tudást adjanak a jelenlévőknek.

Dr. Schwab Richárd személye és az általa képviselt népszerű életmód-rendszer garancia volt arra, hogy a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház főigazgatójával rengeteg hasznos információt és tudást adjanak a jelenlévőknek.

Fotó: Pezzetta Umberto / Forrás: Zalai Hírlap

Dr. Schwab Richárd mindig szenvedéllyel és lelkesedéssel beszél a prevencióról

Az esemény kezdetén felszólalt Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere is. „Fontosnak tartom megköszönni a nagy érdeklődést, amit ez a kezdeményezés, az Egészséges Zalaegerszeg program kapott. Körbenézve jó látni, hogy közel hétszázan töltjük meg ezt a termet. Örömmel tapasztaljuk, hogy különösen népszerű lett az Egészség Akadémia, amely során az elmúlt hónapokban számos hasznos programon és előadáson vehettek részt lakosaink az egészségmegőrzés érdekében. Szeretném Önöket inspirálni, hogy tegyenek egészségük megőrzéséért, és élvezzék az előadás minden percét.”

Hamar megtudhattuk, hogy Dr. Gasztonyi Beátát már régóta szoros szálak fűzik Schwab doktorhoz: Izgultunk együtt a gasztroenterológiai szakvizsgán, a Semmelweis Egyetem folyosóin és nem titok, hogy az általam szervezett regionális és országos orvosi kongresszusokon Dr. Schwab Richárd mindig állandó felkért előadó. Ennek két oka van: egyrészt számomra egy kongresszus legfontosabb értéke a szakmai hitelesség, másrészt olyan előadókat hívok, akik garantáltan megbízhatóan, szenvedéllyel és lelkesedéssel tudnak beszélni a témájukról.

Böjt-alkoholmentesség-zöldségek-sport: tényleg csak ennyi kell?

Schwab doktor olyan életmódbeli alapvető változtatásokat javasol a pácienseinek, amelyek ugyan egyszerűnek hangzanak, de betartani ezeket eleinte kínkeserves. Ő maga is ezen az úton jár, nem lehet állítani, hogy nem rendelkezik saját tapasztalatokkal. Állítja, hogy az egészséges táplálkozás betartása nem pénz kérdése. Pár mondattal később ki is derül miért: az időablakos böjtölés azt jelenti, hogy este 6 óra és másnap dél között gyakorlatilag csak vizet ihatunk. Hozzá kell tenni azt is, hogy ennek az időszaknak a javát átaludjuk – így más a megvilágítás.

A daganatos betegségek nagy része ma már megelőzhető Magyarországon.

A változtatható életmódbeli tényezők és az ajánlott szűrővizsgálatok rendszeres igénybevétele ma már lehetővé teszi, hogy egy magyar családban jelentősen csökkenthető legyen a daganatos betegségek kialakulásának kockázata – hangsúlyozta Dr. Schwab Richárd.