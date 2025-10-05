Ez a zalai savanyúság veri a káposztát – titkos recept több mint 100 éve

A fermentálás, vagyis az otthoni savanyúság készítésének divathulláma újra reneszánszát éli: egyre többen készítenek savanyú káposztát, kimchit vagy céklakvászt otthon is, bár az elkészítési módok és az alapanyagok már jelentősen eltérnek a hagyományos eljárásoktól.

A fermentálás, vagyis az otthoni savanyúság-erjesztés divathulláma újra reneszánszát éli: egyre többen készítenek savanyú káposztát, kimchit vagy céklakvászt otthon is.

Fotó: acceptfoto / Forrás: Getty Images

Tiszta üveg, jó alapanyag: a jó savanyúság titka

A legfontosabb élelmiszerbiztonsági szabályokat betartva, a házi savanyúság nem csak finom, hanem biztonságos is lesz, írja közleményében a Nébih.

A legfontosabb lépés a higiénia: a befőttesüvegeket, fedőket és kanalakat alaposan tisztítsuk meg és lehetőleg forrázzuk le. Emellett fontos a jó minőségű alapanyag: csak ép, sérülésmentes zöldségeket válasszunk – legyen szó répáról, paprikáról, karfiolról vagy káposztafélékről. A fonnyadt, repedt, sérült zöldség nemcsak az ízt rontja el, de a romlásnak indult részek veszélyes kórokozókat is bevihetnek a fermentált ételbe. A zöldségeket mindig alaposan tisztítsuk meg, de meghámozni nem szükséges. A különböző zöldségek eltérő ízeket és textúrákat adnak, így bátran kísérletezhetünk például retek, karalábé vagy színes paprika savanyításával, akár az alapanyagokat kombinálva.

Konyhatechnikai trükkök – pedig már nagyanyáink is készítették

A só is kulcsfontosságú: 2–3 százalékos sóoldattal a zöldségek roppanósak maradnak, és a jótékony baktériumok dolgozhatnak, míg a károsak visszaszorulnak. Az üveget lazán zárjuk, hogy a keletkező gázok távozhassanak.

Az ideális fermentálási hőmérséklet 18-22 °C, és 5-10 nap alatt zajlik le a folyamat. Ezután hűtőben tárolva hosszabb ideig megőrzi ízét és állagát. Mindig tiszta evőeszközt használjunk, és kisebb adagokat vegyünk ki az üvegből a keresztszennyeződés elkerülésére.

A házi erjesztés nemcsak egészséges és környezetbarát, hanem igazi gasztronómiai élmény is. A megfelelő higiénia, sómennyiség és hőmérséklet betartásával bárki élvezheti a roppanós, savanykás finomságokat.

Zalai kuriózum: több mint száz éve savanyítják így a répát Miklósfán

Zalában a savanyított répa olyan helyi specialitás, amit más országrészben alig ismernek. Miklósfán nőttem fel, gyerekkorom óta ismerem a savanyított répát, meséli Vadkerti-Tóth Jánosné Mariann, aki ma már az utolsók egyike, aki a régi módon is el tudná készíteni ezt a különlegességet.