1 órája
Ez a zalai savanyúság veri a káposztát – titkos recept több mint 100 éve
A hideg idő megérkeztével egyre jobban kívánjuk a savanyúságot. Egy roppanós uborka, savanyú káposzta az ételek mellé vagy akár csemegeként fogyasztva, számos egészségügyi előnnyel is jár. Nálunk Zalában a savanyított tarlórépa az igazi különleges savanyúság.
A fermentálás, vagyis az otthoni savanyúság készítésének divathulláma újra reneszánszát éli: egyre többen készítenek savanyú káposztát, kimchit vagy céklakvászt otthon is, bár az elkészítési módok és az alapanyagok már jelentősen eltérnek a hagyományos eljárásoktól.
Tiszta üveg, jó alapanyag: a jó savanyúság titka
A legfontosabb élelmiszerbiztonsági szabályokat betartva, a házi savanyúság nem csak finom, hanem biztonságos is lesz, írja közleményében a Nébih.
A legfontosabb lépés a higiénia: a befőttesüvegeket, fedőket és kanalakat alaposan tisztítsuk meg és lehetőleg forrázzuk le. Emellett fontos a jó minőségű alapanyag: csak ép, sérülésmentes zöldségeket válasszunk – legyen szó répáról, paprikáról, karfiolról vagy káposztafélékről. A fonnyadt, repedt, sérült zöldség nemcsak az ízt rontja el, de a romlásnak indult részek veszélyes kórokozókat is bevihetnek a fermentált ételbe. A zöldségeket mindig alaposan tisztítsuk meg, de meghámozni nem szükséges. A különböző zöldségek eltérő ízeket és textúrákat adnak, így bátran kísérletezhetünk például retek, karalábé vagy színes paprika savanyításával, akár az alapanyagokat kombinálva.
Konyhatechnikai trükkök – pedig már nagyanyáink is készítették
A só is kulcsfontosságú: 2–3 százalékos sóoldattal a zöldségek roppanósak maradnak, és a jótékony baktériumok dolgozhatnak, míg a károsak visszaszorulnak. Az üveget lazán zárjuk, hogy a keletkező gázok távozhassanak.
Az ideális fermentálási hőmérséklet 18-22 °C, és 5-10 nap alatt zajlik le a folyamat. Ezután hűtőben tárolva hosszabb ideig megőrzi ízét és állagát. Mindig tiszta evőeszközt használjunk, és kisebb adagokat vegyünk ki az üvegből a keresztszennyeződés elkerülésére.
A házi erjesztés nemcsak egészséges és környezetbarát, hanem igazi gasztronómiai élmény is. A megfelelő higiénia, sómennyiség és hőmérséklet betartásával bárki élvezheti a roppanós, savanykás finomságokat.
Zalai kuriózum: több mint száz éve savanyítják így a répát Miklósfán
Zalában a savanyított répa olyan helyi specialitás, amit más országrészben alig ismernek. Miklósfán nőttem fel, gyerekkorom óta ismerem a savanyított répát, meséli Vadkerti-Tóth Jánosné Mariann, aki ma már az utolsók egyike, aki a régi módon is el tudná készíteni ezt a különlegességet.
– Az 1960-as években még több asszony foglalkozott vele, a kovászos savanyítás titkát anyáról lányra adták tovább. Akkoriban minden háznál volt élő kovász, mert naponta sütöttek kenyeret, ezért felhasználták a savanyításra is. Mivel nem volt hűtőszekrény, ezért mindig csak annyit tettek el, amennyit másnap a piacon el lehetett adni. Nem kellett arra gondolni, hogy a piacon napokig, hetekig fog állni a savanyúság egy műanyag vödörben, erről szó sem lehetett. Nem véletlenül volt akkoriban ez kifejezetten télen fogyasztott élelmiszer. Mariska néni, aki megtanított erre, szintén legalább három generáció tudását adta tovább nekem. Tehát, ez a „miklósfai savanyította répa” bizony még az 1900-as évek elején használt módszerek alapján kerül feldolgozásra – mondta Vadkerti-Tóth Jánosné Mariann.
A fehér, a hosszúkás, a kerek és a lila répa
A répa savanyítása ugyanakkor nem egyszerű. "A rosttartalma miatt sokkal gyorsabban indul be az erjedés, mint a káposztánál. A magasabb rosttartalom miatt, hamarabb beindulnak az olyan erjedési folyamatok, ami egy idő után rothadáshoz vezetne", árulta el az egyik titkot az asszony.
Miklósfán egy igazán különleges kovászos eljárással készítették a savanyúságot, amelyet ugyanakkora titok övez, mint a vecsési savanyú káposztáét, és valóban titokként szállt anyáról lányra a tudás.
A tarlórépa fajtái (és így a formái is) az idők során változtak: a szegedi fehérből lett a horpácsi lila, ma már többnyire olasz vagy szlovén magból termesztik. „Nálunk Miklósfán mégis hagyománnyá vált, míg a szomszéd falvakban alig foglalkoztak vele. Érdekes, hogy ilyen közel, Liszón – ahonnan anyukám származik – vagy Surdon már nem volt ennek kultúrája”, fűzte hozzá Vadkerti-Tóth Jánosné Mariann.
Bár ma már a legtöbb piacon ecetes változattal találkozunk – főleg az eltarthatóság miatt –, a miklósfai savanyú répa története élő emlék a helyiek körében: egy darabka gasztronómiai örökség, amely a szükségből született, és a mai napig egyedi zalai ízvilágot őriz.