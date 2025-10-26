Rosszul vagy az autóban? Íme az ingyenes és könnyű megoldás!

Az egyik fő mechanizmus, amit vizsgálatok igazolnak, az érzékszervek közötti konfliktus. Amikor autóban ülünk, testünk és belső fülünk azt érzékeli, hogy mozgunk, miközben a szemünk olyan jeleket küld, mintha állnánk. Az agyunk számára ez ellentmondásos információ, ezért jelentkezik a rosszullét az autóban.

A rosszullét az autóban könnyen elrontja az egész utazást.

Fotó: Bits And Splits / Forrás: Shutterstock

Egy etiópiai kutatás felfedte, hogy mi állhat ezek mögött a tünetek mögött. 22 résztvevőt vizsgáltak, akik VR-szemüveget (virtuális valóság) használtak. A virtuális valóságban tett utazásuk értékeit összehasonlították a valós, közlekedésben mutatott értékeikkel. Így pedig megállapították, hogy az autós mozgásbetegséget a belső fülben található egyensúlyszervünk által keltett ingerek okozzák.

Rosszullét az autóban: mit tehetünk ellene?

Üljünk olyan helyre, ahol kilátunk az útra.

Ne olvassunk, ne nézzünk képernyőt hosszasan utazás közben.

Nézzünk ki az ablakon, az úti irányba.

Hallgassunk nyugtató zenét.

Friss levegő, kisebb gyorsulások, kiegyensúlyozott vezetés.

Az utazási rosszullét nemcsak kényelmetlen, de akár balesetveszélyes is lehet. Ha a sofőr figyelme lankad, az könnyen elterelheti a figyelmét a forgalomról. Bár teljesen megszüntetni nem mindig lehet, tudatosan felkészülve és néhány egyszerű praktikával sokkal kellemesebbé tehető az utazás.