Rosszul vagy az autóban? Íme az ingyenes és könnyű megoldás!
Kellemetlen élmény, amikor egy hosszú út áll előttünk, de az utazás közben egyszercsak jelentkezik az émelygés, a szédülés, és az egyre erősebb hányinger. A rosszullét az autóban gyakori jelenség, amelyet számos indok kiválthat. A jó hír viszont, hogy van rá megoldás!
Az egyik fő mechanizmus, amit vizsgálatok igazolnak, az érzékszervek közötti konfliktus. Amikor autóban ülünk, testünk és belső fülünk azt érzékeli, hogy mozgunk, miközben a szemünk olyan jeleket küld, mintha állnánk. Az agyunk számára ez ellentmondásos információ, ezért jelentkezik a rosszullét az autóban.
Egy etiópiai kutatás felfedte, hogy mi állhat ezek mögött a tünetek mögött. 22 résztvevőt vizsgáltak, akik VR-szemüveget (virtuális valóság) használtak. A virtuális valóságban tett utazásuk értékeit összehasonlították a valós, közlekedésben mutatott értékeikkel. Így pedig megállapították, hogy az autós mozgásbetegséget a belső fülben található egyensúlyszervünk által keltett ingerek okozzák.
Rosszullét az autóban: mit tehetünk ellene?
- Üljünk olyan helyre, ahol kilátunk az útra.
- Ne olvassunk, ne nézzünk képernyőt hosszasan utazás közben.
- Nézzünk ki az ablakon, az úti irányba.
- Hallgassunk nyugtató zenét.
- Friss levegő, kisebb gyorsulások, kiegyensúlyozott vezetés.
Az utazási rosszullét nemcsak kényelmetlen, de akár balesetveszélyes is lehet. Ha a sofőr figyelme lankad, az könnyen elterelheti a figyelmét a forgalomról. Bár teljesen megszüntetni nem mindig lehet, tudatosan felkészülve és néhány egyszerű praktikával sokkal kellemesebbé tehető az utazás.