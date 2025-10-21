Ezután már nem viheted úgy a rollered a vonatra, ahogy eddig!

Múlt héten már szembesülhettek a GYSEV vonatán utazó rollert használó utasok, hogy jelentősen megváltoztak a szabályok. A kényelmes és manapság rendkívül divatos elektromos roller használata várhatóan egyre több szabályozás elé néz.

Október közepétől változtak a szabályok a GYSEV-en járatain: a nem összecsukott rollerek csak kerékpárjeggyel utazhatnak, az összecsukottak viszont ingyen – a megjelölt mérethatárt figyelembe véve.

Fotó: amriphoto / Forrás: Getty Images

Vigyázz, a roller szállítási szabályok módosultak!

Október közepétől változtak a szabályok a GYSEV vonalain, ami sok helyi ingázót érinthet. A legfontosabb: a nem összecsukott rollerek a vasúti szállítás szempontjából kerékpárnak számítanak, így csak kerékpárjegy váltása mellett lehet velük felszállni. Az összecsukott, becsomagolt rollerek viszont továbbra is díjmentesen utazhatnak, 30x50x80 cm-es mérethatárig. A nagyobb rollerekre minden esetben díjat kell fizetni.

A vonatok fedélzetére felvitt rollerek száma dinamikusan növekszik, a típusskála pedig egyre szélesedik. – magyarázza Rázó László, a GYSEV szóvivője. A rollerek szállítása mindennapos viták forrása az utas és a jegyvizsgáló között, hiszen előfordul, hogy szabálytalanul szállítják az utastérben, akadályt képeznek vele, balesetveszélyesen tárolják, és problémák adódtak a díjkötelem kérdése miatt is. Az utasok között szintén nézeteltérések forrása, ha pl. botlás-veszélyt, kényelmetlenséget, közlekedési, ülőhelyfoglalási nehézséget okoz az utastérben a roller.

A kerékpárok szállítása jellemzően érdemi problémák, panaszok, vitás esetek nélkül zajlik a járatainkon. A bicikliket az utasok kizárólag a többcélú térben helyezik el, utastérbe nem próbálják bevinni, valamint egyértelmű, hogy váltani kell kerékpárjegyet, vagy bérletet. Sajnos a rollerek esetében ennek pont az ellenkezője a jellemző.

Még szállítás közben is okozhat balesetet

A tapasztalatok szerint a rollerek valóban kockázatot jelenthetnek a vonaton. A zsúfoltabb szerelvényeken könnyen előfordul, hogy a járművek felborulnak, vagy más utasoknak ütköznek, ami kisebb-nagyobb balesetekhez vezethet. A nagyobb rollerek még összecsukott állapotban is útban lehetnek: a folyosón való közlekedés során botlást, elesést okozhatnak, és megnehezítik a fel- és leszállást, valamint az ülőhelyek elfoglalását.