Roller szabályozás

2 órája

Ezután már nem viheted úgy a rollered a vonatra, ahogy eddig!

Október közepétől változtak a szabályok a GYSEV-en járatain: a nem összecsukott rollerek csak kerékpárjeggyel utazhatnak, az összecsukottak viszont ingyen – a megjelölt mérethatárt figyelembe véve. A helyi utasoknak most érdemes újra átgondolni, hogyan használják egyben a roller előnyeit és figyelnek a szabályokra is.

Keszán-Dopita Tünde

Múlt héten már szembesülhettek a GYSEV vonatán utazó rollert használó utasok, hogy jelentősen megváltoztak a szabályok. A kényelmes és manapság rendkívül divatos elektromos roller használata várhatóan egyre több szabályozás elé néz.

roller vonat
Október közepétől változtak a szabályok a GYSEV-en járatain: a nem összecsukott rollerek csak kerékpárjeggyel utazhatnak, az összecsukottak viszont ingyen – a megjelölt mérethatárt figyelembe véve.
Fotó: amriphoto / Forrás:  Getty Images

Vigyázz, a roller szállítási szabályok módosultak!

Október közepétől változtak a szabályok a GYSEV vonalain, ami sok helyi ingázót érinthet. A legfontosabb: a nem összecsukott rollerek a vasúti szállítás szempontjából kerékpárnak számítanak, így csak kerékpárjegy váltása mellett lehet velük felszállni. Az összecsukott, becsomagolt rollerek viszont továbbra is díjmentesen utazhatnak, 30x50x80 cm-es mérethatárig. A nagyobb rollerekre minden esetben díjat kell fizetni.

A vonatok fedélzetére felvitt rollerek száma dinamikusan növekszik, a típusskála pedig egyre szélesedik. – magyarázza Rázó László, a GYSEV szóvivője. A rollerek szállítása mindennapos viták forrása az utas és a jegyvizsgáló között, hiszen előfordul, hogy szabálytalanul szállítják az utastérben, akadályt képeznek vele, balesetveszélyesen tárolják, és problémák adódtak a díjkötelem kérdése miatt is. Az utasok között szintén nézeteltérések forrása, ha pl. botlás-veszélyt, kényelmetlenséget, közlekedési, ülőhelyfoglalási nehézséget okoz az utastérben a roller.

A kerékpárok szállítása jellemzően érdemi problémák, panaszok, vitás esetek nélkül zajlik a járatainkon. A bicikliket az utasok kizárólag a többcélú térben helyezik el, utastérbe nem próbálják bevinni, valamint egyértelmű, hogy váltani kell kerékpárjegyet, vagy bérletet. Sajnos a rollerek esetében ennek pont az ellenkezője a jellemző.

Még szállítás közben is okozhat balesetet

A tapasztalatok szerint a rollerek valóban kockázatot jelenthetnek a vonaton. A zsúfoltabb szerelvényeken könnyen előfordul, hogy a járművek felborulnak, vagy más utasoknak ütköznek, ami kisebb-nagyobb balesetekhez vezethet. A nagyobb rollerek még összecsukott állapotban is útban lehetnek: a folyosón való közlekedés során botlást, elesést okozhatnak, és megnehezítik a fel- és leszállást, valamint az ülőhelyek elfoglalását.

A fentiek miatt egyértelmű, hogy a rollerek szállításának szabályai miért módosultak.

Egy olvasónk szerint; a kalauzok kifejezetten figyelnek a szabályok betartására. Bár az én rollerem nagysága szerint már a díjfizetés kategóriájába sorolandó, megértettem, hogy miért kellett a változtatás. Szerencsére azon a járaton, amin pár naponta megfordulok, kevesen utaznak, ezért emberi konfliktusom sosem volt, de elképzelve egy zsúfolt vasúti kocsit, biztosan beszólogatott volna néhány utastársam. – fejti ki L. István.

A roller nem bicikli, vagy mégis?

A rollert használók között már most felmerült a kérdés: hogyan alkalmazkodjunk a változáshoz? Sokak számára a napi ingázás során a roller kényelmes és gyors megoldás, ezért a pontos szabályok ismerete elengedhetetlen. A GYSEV szóvivője hangsúlyozza: a cél a biztonságos és zökkenőmentes utazás biztosítása, valamint a folyosók és kerékpárhelyek szabadon tartása.

A MÁV tájékoztatójában szerepel a rollerre vonatkozó szabályozás, de ezeket az információkat a „kerékpár”pontban kereshetjük meg.

A vonaton történő szállítás szempontjából kerékpárnak minősül a nem összecsukott állapotban szállított emberi erővel hajtott – a gyerek roller kivételével - roller és a legfeljebb 300 W teljesítményű elektromotorral hajtott elektromos roller is. 

A GYSEV oldalán viszont egyértelműen elkülönítik a rollerre vonatkozó szabályozást, így egyértelműbb és tisztább képet kaphat a felhasználó.

Vásárolhatunk a roller szállításához havi Országbérletet is, ám ebben az esetben Vármegye bérlet nem váltható. A Vármegye kerékpárbérlet bevezetésének lehetőségét jelenleg is vizsgáljuk a megfelelő döntéshozó fórumokon, a téma folyamatosan napirenden van.- erősíti meg Rázó László. 

A változtatásokkal a vasúttársaságok a biztonságot és a kényelmet szeretnék szolgálni, miközben a zsúfoltság és a balesetveszély csökkentése a cél. A rollerrel utazóknak érdemes alaposan átnézni a szabályokat, és előre tervezni a járatokat. Így mindenki zökkenőmentesen és biztonságban érkezhet meg úti céljához.

 

