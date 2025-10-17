1 órája
Ne töltsd otthon a hétvégét! Mutatjuk a legjobb zalai programokat
Ha még nem tudod, mit csinálj az előttünk álló napokban, segítünk! Programok Zala vármegyében október harmadik hétvégéjén.
Sokszínű a kínálat ebben a két napban is: a gesztenye- és diófesztivál mellett az időseket is ünneplik több településen, de lesznek koncertek, izgalmas beszélgetések, nyomozhatunk a Festetics-kastélyban, sőt: tehetünk az egészségünkért is. Következnek a programok Zala vármegyében.
Programok Zala vármegyében október harmadik hétvégéjén
Őszi Nyitott Műhelygalériák
Zalaegerszegen a Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóház vasárnap 14 és 18 óra között rendezi meg az Őszi Nyitott Műhelygalériák Napját, népi kézműves-foglalkozásokra invitálva a családokat.
- Csuti Tibor fazekas, népi iparművész segítségével töklámpást készíthetnek agyagból,
- nemezelt levelet Horváth Éva nemezelő, népi kismesterségek oktatójával.
- Takács Andrea népijátszóház-vezetővel gesztenye-, makk- és diójátékokat,
- Nagyari Katalin csuhéfonó, népi kismesterségek oktatójával csuhébabát,
- Szilágyi Zoltán népijátszóház-vezetővel pedig kukoricaszár játékokat készíthetnek.
Lesz sütés és kóstolás, biotermékek, termelői méz árusítása. A rendezvény ideje alatt a kiállítások is megtekinthetők az alkotóházban.
Az 1956 és az idősek tiszteletére tartanak rendezvényt Besenyőben
A Besenyő a 2000-es Években Alapítvány és Zalaegerszeg Besenyő Településrészi Önkormányzata október 19-én, vasárnap 15 órai kezdettel megemlékezést tart az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulójának tiszteletére. A program keretében az idősek világnapja alkalmából is rendeznek ünnepi műsort. Köszöntőt mond Simon József, az alapítvány elnöke. Az időseket az Ifjúsági Csoport nevében Vass Virág köszönti. A műsorban fellép a Besenyői Szivárvány Dalkör, a Besenyői Baráti kör és a Besenyői Ifjúsági Csoport.
Krimi a kastélyban
Különleges időutazás, gyönyörű környezet és egy rejtélyes bűntény. Pénteken 17 órakor a Kastély-krimi interaktív nyomozós játékra várják az érdeklőket a keszthelyi Festetics-kastélyba. Egy váratlan gyilkosságot kell megfejteni az ott hagyott bűnjelek, bizonyítékok és a csavaros észjárás segítségével! A belépődíjas programon 14 éven felüliek vehetnek részt.
Vecsei H. Miklós Balatongyörökön
Vecsei H. Miklós, Junior Prima-díjas színész, a Semmelweis című film főszereplője lesz a balatongyöröki Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtára vendége pénteken 18 órától, akivel hivatásról, olvasásról, zenéről, hitről és a balatoni élményekről hallhatnak beszélgetést az érdeklődők.
PUNK ‘N’ ROLL Hepajkodás
A keszthelyi Ánizs Pub/Pince ad otthont pénteken 19 órától az őszi nagy Punk 'N' Roll Hepajkodásának, ahol igazi underground stílusok illetve bandák mutatják meg magukat. Fellép a Nevünksenki, a Psychohorros és Pernahajders.
Anya-Szabi Keszthelyen
Anyukák, figyelem! Mikor volt utoljára, hogy nem a bevásárlólistát írtad, hanem a saját nevedet egy programra? - teszi fel a kérdést a rendezvénynek szombaton 14 órától otthont adó keszthelyi Pajti.
Itt nem lesz „anya, hol a zoknim?”, csak jókedv, feltöltődés és egy csipetnyi kényeztetés: ajándék, koccintás, pajtis finomságok és egy nagy adag szeretet.
Szekund súrlódás - verskoncert
Kötött pulóver, kötetlen hangulat mottóval szombaton 17 órakor a keszthelyi Pelso Caféba várja a verskedvelőket a Szekund Súrlódás. A duót két pedagógus alkotja: Gara Mariann (Maja) ír, énekel, mosolyog, penget, Bardócz L. Csaba pedig ír, énekel, penget, viccel, nem viccel, de mégis. Mindketten szeretik a felejthetetlen verseket, a szívbemászó dallamokat, a jó kávét, az erdei sétákat, a finom bort, valamint a – tévesen – véletlennek hívott találkozásokat.
Mosolygó egészség
Ismeretterjesztő előadások és tréningek lesznek pénteken 14.30-tól Hévízen, a Honvédkórház Hévízi Rehabilitációs Intézeténél mindazoknak, akik szeretnének többet tenni testi-lelki egészségükért. A résztvevők megismerhetik az örök fiatalság titkait a tudomány tükrében, majd pszichofitnesztréningen vehetnek részt Mosolygó Liám okleveles derűterápiás szakértővel. A nap üzenete: a derű a legjobb életvitamin, amely testet és lelket egyaránt erősít!
Táncra perdül a piac
A hagyományok és a jókedv találkozik a Hévízi Termelői Piacon. Október 18-án, 10.30-kor a zágrábi Ady Endre Magyar Kultúrkör hozza el a néptánc, a citerazene és az ének varázsát Hévízre. Egy igazi közösségi élmény, ahol a piac ízeihez a magyar folklór ritmusai társulnak.
Újraélesztés világnapja
Zalalövőn, a mentőállomáson pénteken 8 és 15 óra között nyílt napot tartanak az újraélesztés világnapja alkalmából, ahol az újraélesztés technikáját is elsajátíthatják az érdeklődők.
Hadtörténelmi esték
Nagykanizsán, a Móricz Zsigmond Művelődési Házban pénteken 17.30-kor folytatódik a Hadtörténelmi esték sorozata. Ezúttal Nagy-Luttenberger István, a Magyar Honvédség Hadtörténeti Intézet és Múzeum történésze tart előadást Az utolsó nemesi felkelés és a győri csata 1809-ben címmel.
Magyar festészet napja
Letenyén, a városi könyvtárban pénteken 17.30-kor a magyar festészet napja alkalmából a helyi Kiss Lászlóné és a bázakerettyei dr. Pósza Istvánné alkotásaiból nyílik kiállítás. A tárlatot Martonné Várhidi Erika vizuális kultúra szakos pedagógus ajánlja az érdeklődők figyelmébe.
Magyar Műveltség Kincsestára
Nagykanizsán, a Halis István Városi Könyvtárban pénteken 18 órakor a Magyar Műveltség Kincsestára programsorozat részeként Világunk mozdulásai a négyzethálóban címmel Pap Gábor művészettörténész tart könyvbemutatóval egybekötött vetített képes előadást. Az est házigazdája Horváth Ferenc épületgépész mérnök, ifj. Rajnai Miklós építőmérnök, dr. Szalóki István gyémánt diplomás bányageológus és Németh Ferenc hegedű-művésztanár lesz.
Termelői piac és kézműves vásár
Újudvaron, a piactéren szombaton 8 és 12 óra között termelői piac és kézműves vásár várja az érdeklődőket. Lesz továbbá látványkonyhai kínálat, gyermek kézműves-foglalkozás és játszóház, 9 órától pedig Bertók György énekes mutatja be operett- és slágerműsorát.
Német nemzetiségi hagyományőrző nap
Szepetneken szombaton német nemzetiségi hagyományőrző napot tartanak. A program 13 órakor kézműves játszóházzal kezdődik, majd 14 órakor a Kinizsi Pál Általános Iskola tornatermében az intézmény tanulói és a Királyi Kórus adnak műsort. Ugyanitt tartják a német nemzetiségi nyelvi versenyek eredményhirdetését is.
Gesztenyefesztivál
Nagyrécsén, a Bacónak-hegyen szombaton tartják az őszi hálaadó szentmisével egybekötött Lukács-napi gesztenyefesztivált. A program 15 órakor az istentisztelettel kezdődik a Bacónak-hegyi kápolnában, majd a közösségi háznál a gesztenyefesztivált rendezik meg, ahol többek közt gesztenye- és szalonnasütés, illetve batyus vendéglátás is szerepel a kínálatban. Műsort a nagykanizsai Pántlika tánccsoport ad.
Átadják a Prima díjakat
Nagykanizsán, a Hevesi Sándor Művelődési Központban tartja szombaton 18 órakor a 2025. évi Zala vármegyei év vállalkozója és Prima díjátadó gálaestjét a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Zala Vármegyei Szervezete.
Fúvósegyüttes koncertje
Zalakaroson, a Karos Korzó nagytermében szombaton 18 órakor a Karos Fúvósegyüttes tartja őszi koncertjét.
Teréz-napi búcsú
Baktüttösön, a sportpályán vasárnap 13 órai kezdettel rendezik meg a Teréz-napi búcsút, aminek keretében közösségi főzés, illetve nősök-nőtlenek labdarúgó-mérkőzés is várja az érdeklődőket.
Szépkorúak köszöntése
Zalalövőn, a helyi általános iskola földszinti aulájában vasárnap 14 órakor tartják a szépkorúak ünnepnapját. Köszöntőt Vigh László országgyűlési képviselő és Gyarmati Antal polgármester mond. Ezt az énekes Sihell Ferry műsora és meglepetésvendégek fellépése követi.
Deák-emléknap
Pusztaszentlászlón, az újhegyi kilátónál vasárnap 17.30-kor máglyagyújtással emlékeznek a haza bölcsére, Deák Ferencre. Műsort a söjtöri Deák Ferenc Általános Iskola tanulói és a helyi dalkör tagjai adnak.
Málénap
Gyertyánosban, a muravidéki település kultúrotthonában rendezik meg szombaton 17 órai kezdettel a X. Muravidéki Málénapot, amely keretében megválasztják a Muravidék legjobb hagyományos és modern málékészítőit is.
Diófesztivál
Dobronakon, a Dobronoki György-ház udvarán vasárnap 14 órától diófesztivál várja az érdeklődőket. A program kézműves-foglalkozással kezdődik, majd 16 órától az Új Muravidék citerazenekar és a Dobronaki Nótázók adnak koncertet. 17 órakor a diópálinka-minősítés eredményhirdetését tartják, míg zárásként tájjellegű diós ételeket és diópálinkákat kóstolhatnak a résztvevők.
Koncertek, zenés partik
Zalaegerszegen, a Mama Africában szombaton Miller keveri a zenét. Nagykanizsán, a Honvéd Kaszinóban szombaton 17 órától a Retro Party Boys, a Brass Bananas, a Nosztalgia RockBand és a FYX zenekar lép fel. A Sakáltanyán pénteken Jolly lesz a sztárvendég. A rezidensi feladatokat D.J. Bl4ack látja el, aki szombaton is szórakoztatja ugyanott a vendégeket. Keszthelyen, az Ánizs Pubban pénteken 20 órától a veszprémi Nevünksenki, majd a helyi Psychorror és Pernahajders zenekar ad koncertet. A No.1 Szalon szombaton tartja tízéves születésnapi partiját, ahol D.J. Dorian alapozza meg a hangulatot. A program során fellép Nótár Mary, de lesznek további meglepetésvendégek is.