Ne töltsd otthon a hétvégét! Mutatjuk a legjobb zalai programokat

Sokszínű a kínálat ebben a két napban is: a gesztenye- és diófesztivál mellett az időseket is ünneplik több településen, de lesznek koncertek, izgalmas beszélgetések, nyomozhatunk a Festetics-kastélyban, sőt: tehetünk az egészségünkért is. Következnek a programok Zala vármegyében.

Őszi Nyitott Műhelygalériák Napja a gébárti alkotóházban tavaly. Vasárnap délután is várják az érdeklődőket. Fotó: ZH-Archívum/Antal Lívia

Programok Zala vármegyében október harmadik hétvégéjén

Őszi Nyitott Műhelygalériák

Zalaegerszegen a Gébárti Re­­gio­nális Népi Kézműves Alkotóház vasárnap 14 és 18 óra között rendezi meg az Őszi Nyitott Műhelygalériák Napját, népi kézműves-foglalkozásokra invitálva a családokat.

Csuti Tibor fazekas, népi iparművész segítségével töklámpást készíthetnek agyagból,

nemezelt levelet Horváth Éva nemezelő, népi kismesterségek oktatójával.

Takács Andrea népijátszóház-vezetővel gesztenye-, makk- és diójátékokat,

Nagyari Katalin csuhéfonó, népi kismesterségek oktatójával csuhébabát,

Szilágyi Zoltán népijátszóház-­vezetővel pedig kukoricaszár játékokat készíthetnek.

Lesz sütés és kóstolás, biotermékek, termelői méz árusítása. A rendezvény ideje alatt a kiállítások is megtekinthetők az alkotóházban.

Az 1956 és az idősek tiszteletére tartanak rendezvényt Besenyőben

A Besenyő a 2000-es Években Alapítvány és Zalaegerszeg Besenyő Településrészi Önkormányzata október 19-én, vasárnap 15 órai kezdettel megemlékezést tart az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulójának tiszteletére. A program keretében az idősek világnapja alkalmából is rendeznek ünnepi műsort. Köszöntőt mond Simon József, az alapítvány elnöke. Az időseket az Ifjúsági Csoport nevében Vass Virág köszönti. A műsorban fellép a Besenyői Szivárvány Dalkör, a Besenyői Baráti kör és a Besenyői Ifjúsági Csoport.

Krimi a kastélyban

Különleges időutazás, gyönyörű környezet és egy rejtélyes bűntény. Pénteken 17 órakor a Kastély-krimi interaktív nyomozós játékra várják az érdeklőket a keszthelyi Festetics-kastélyba. Egy váratlan gyilkosságot kell megfejteni az ott hagyott bűnjelek, bizonyítékok és a csavaros észjárás segítségével! A belépődíjas programon 14 éven felüliek vehetnek részt.