Ne hagyjuk az utolsó pillanatra!

1 órája

Meghosszabbított határidő: jövő őszig lehet megújítani a postai meghatalmazásokat

A Magyar Posta több mint fél évvel kitolta a határidőt. Az eredetileg 2025. december 31-én lejáró, 2017. július 24. előtt kiadott, visszavonásig érvényes postai meghatalmazások így 2026. szeptember 30-ig maradnak érvényesek.

A Magyar Posta közleménye szerint az elmúlt két évben több mint negyedmillió postai meghatalmazást újítottak meg, mégis jelentős azok száma, akik eddig nem éltek ezzel a lehetőséggel. A Posta ezért arra biztatja ügyfeleit, ne hagyják az utolsó pillanatra a hosszabbítást, hiszen a későbbi torlódások elkerülése érdekében érdemes már most elvégezni a megújítást.

Meghosszabbított határidővel van lehetőség a postai meghatalmazások megújítására.
Fotó: Alexandros Michailidis / Forrás:  Shutterstock

Miként újíthatók meg a postai meghatalmazások?

A Magyar Posta két opciót is kínál a megújításra:

  • Online, az eMeghatalmazás szolgáltatással előzetes ÉnPostám regisztrációt és hitelesítést követően néhány kattintással elvégezhető a teljes folyamat. Az online megújítás legnagyobb előnye, hogy a meghatalmazások a későbbiekben könnyedén, a Posta bevonása nélkül is kezelhetők.
  • Személyesen, bármelyik postán az ügyfelek a Posta honlapján elérhető nyomtatvány kitöltésével és leadásával is megújíthatják meghatalmazásaikat.

Akik inkább a hagyományos utat választanák, azok bármelyik postán megújíthatják meghatalmazásukat. A Posta felhívja a figyelmet, hogy bár a határidő meghosszabbításával több idő áll rendelkezésre, érdemes még az idén elvégezni a megújítást, hogy jövőre már mindenki gondtalanul intézhesse postai ügyeit.

 

