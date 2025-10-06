3 órája
Pornófüggőség: amikor a képernyő átveszi az irányítást
Az internet korában a pornográf tartalmak könnyen és azonnal elérhetők. Bár sok ember számára az alkalmi nézés ártalmatlan szórakozás, egyeseknél idővel kialakulhat a pornófüggőség, ami komoly hatással lehet a mentális egészségükre, a párkapcsolatukra és a mindennapi életükre.
A pornófüggőség ugyanúgy jelenik meg, mint a drog- és alkoholfüggőség, azaz fokozatosan elveszítjük az önkontrollt a tartalmak fogyasztásával kapcsolatban. Az egyszerű érdeklődés átalakulhat napi szintű szokássá, ami negatívan befolyásolja az érzelmi életünket, munkánkat és a társas kapcsolatokat.
Hogyan ismerhetjük fel a pornófüggőséget?
A pornófüggőség mögött gyakran neurológiai és pszichológiai tényezők állnak. A dopamin nevű boldogsághormon felszabadulása a nézés során erős jutalomérzetet kelt. Hasonló ez az érzés a szerencsejátékban való nyeremények eléréséhez.
- Egyre hosszabb időt töltünk pornó nézésével, miközben más tevékenységeink háttérbe szorulnak.
- Képtelenek vagyunk csökkenteni a nézési időt.
- A pornó miatt bűntudat vagy szégyenérzet alakul ki, mégsem tudjuk abbahagyni.
- Párkapcsolati problémák, intimitási zavarok jelentkeznek, mert a valós kapcsolatok kevésbé elégítik ki az igényeket.
A szakemberek szerint nagyon fontos elfogadnunk azt, hogy amiket a pornófilmekben látunk, azok csak fiktív történések, amelyek egy valós szexuális együttlét során szinte sosem történnének meg.
A pornófilmek torz képet mutatnak az intimitásról. Hiányzik az előjáték, az érzelmi kapcsolódás, a nőket tárgyiasítják, a férfiak mindig tettre készek és hatalmas nemi szervvel rendelkeznek, akár órákig is bírják az aktust, a nők viszont pillanatok alatt elérik az orgazmust. Ez a kép komoly önértékelési problémákhoz vezethet mindkét nemnél.
– fogalmazott Lindák Linda szexuálpszichológus a haon.hu-nak adott interjújában.
Amennyiben valaki ilyen tüneteket érzékel magán, ajánlott szakember segítségét kérni. A legfontosabb lépés a függőség kezelésében a felismerés.