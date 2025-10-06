Pornófüggőség: amikor a képernyő átveszi az irányítást

A pornófüggőség ugyanúgy jelenik meg, mint a drog- és alkoholfüggőség, azaz fokozatosan elveszítjük az önkontrollt a tartalmak fogyasztásával kapcsolatban. Az egyszerű érdeklődés átalakulhat napi szintű szokássá, ami negatívan befolyásolja az érzelmi életünket, munkánkat és a társas kapcsolatokat.

A pornófüggőség már fiatal korban is komoly problémát okoz.

Fotó: SB Arts Media / Forrás: Shutterstock

Hogyan ismerhetjük fel a pornófüggőséget?

A pornófüggőség mögött gyakran neurológiai és pszichológiai tényezők állnak. A dopamin nevű boldogsághormon felszabadulása a nézés során erős jutalomérzetet kelt. Hasonló ez az érzés a szerencsejátékban való nyeremények eléréséhez.

Egyre hosszabb időt töltünk pornó nézésével, miközben más tevékenységeink háttérbe szorulnak.

Képtelenek vagyunk csökkenteni a nézési időt.

A pornó miatt bűntudat vagy szégyenérzet alakul ki, mégsem tudjuk abbahagyni.

Párkapcsolati problémák, intimitási zavarok jelentkeznek, mert a valós kapcsolatok kevésbé elégítik ki az igényeket.

A szakemberek szerint nagyon fontos elfogadnunk azt, hogy amiket a pornófilmekben látunk, azok csak fiktív történések, amelyek egy valós szexuális együttlét során szinte sosem történnének meg.

A pornófilmek torz képet mutatnak az intimitásról. Hiányzik az előjáték, az érzelmi kapcsolódás, a nőket tárgyiasítják, a férfiak mindig tettre készek és hatalmas nemi szervvel rendelkeznek, akár órákig is bírják az aktust, a nők viszont pillanatok alatt elérik az orgazmust. Ez a kép komoly önértékelési problémákhoz vezethet mindkét nemnél.

– fogalmazott Lindák Linda szexuálpszichológus a haon.hu-nak adott interjújában.

Amennyiben valaki ilyen tüneteket érzékel magán, ajánlott szakember segítségét kérni. A legfontosabb lépés a függőség kezelésében a felismerés.