október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

13°
+14
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ismerjük fel a függőséget!

3 órája

Pornófüggőség: amikor a képernyő átveszi az irányítást

Címkék#pszichológus#pornófüggőség#szex#pornó#addikció

Az internet korában a pornográf tartalmak könnyen és azonnal elérhetők. Bár sok ember számára az alkalmi nézés ártalmatlan szórakozás, egyeseknél idővel kialakulhat a pornófüggőség, ami komoly hatással lehet a mentális egészségükre, a párkapcsolatukra és a mindennapi életükre.

Zaol.hu

A pornófüggőség ugyanúgy jelenik meg, mint a drog- és alkoholfüggőség, azaz fokozatosan elveszítjük az önkontrollt a tartalmak fogyasztásával kapcsolatban. Az egyszerű érdeklődés átalakulhat napi szintű szokássá, ami negatívan befolyásolja az érzelmi életünket, munkánkat és a társas kapcsolatokat.

A pornófüggőség már fiatal korban is komoly problémát okoz.
A pornófüggőség már fiatal korban is komoly problémát okoz.
Fotó: SB Arts Media / Forrás:  Shutterstock

Hogyan ismerhetjük fel a pornófüggőséget?

A pornófüggőség mögött gyakran neurológiai és pszichológiai tényezők állnak. A dopamin nevű boldogsághormon felszabadulása a nézés során erős jutalomérzetet kelt. Hasonló ez az érzés a szerencsejátékban való nyeremények eléréséhez.

  • Egyre hosszabb időt töltünk pornó nézésével, miközben más tevékenységeink háttérbe szorulnak.
  • Képtelenek vagyunk csökkenteni a nézési időt.
  • A pornó miatt bűntudat vagy szégyenérzet alakul ki, mégsem tudjuk abbahagyni.
  • Párkapcsolati problémák, intimitási zavarok jelentkeznek, mert a valós kapcsolatok kevésbé elégítik ki az igényeket.

A szakemberek szerint nagyon fontos elfogadnunk azt, hogy amiket a pornófilmekben látunk, azok csak fiktív történések, amelyek egy valós szexuális együttlét során szinte sosem történnének meg. 

A pornófilmek torz képet mutatnak az intimitásról. Hiányzik az előjáték, az érzelmi kapcsolódás, a nőket tárgyiasítják, a férfiak mindig tettre készek és hatalmas nemi szervvel rendelkeznek, akár órákig is bírják az aktust, a nők viszont pillanatok alatt elérik az orgazmust. Ez a kép komoly önértékelési problémákhoz vezethet mindkét nemnél.

fogalmazott Lindák Linda szexuálpszichológus a haon.hu-nak adott interjújában.

Amennyiben valaki ilyen tüneteket érzékel magán, ajánlott szakember segítségét kérni. A legfontosabb lépés a függőség kezelésében a felismerés.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu