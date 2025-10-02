október 2., csütörtök

18 csapat indult

44 perce

Polgárőr csalikra haraptak a halak – a söjtöriek taroltak a horgászversenyen

Címkék#horgászverseny#Söjtöri Polgárőr Egyesület#polgárőr

A pusztaszentlászlói horgásztavon rendezte meg hagyományos halfogó csapatversenyét a Söjtöri Polgárőr Egyesület, mely tagjai és a családjaik mellett mindig támogatókat és társszerveket hív meg a viadalra.

Varga Andor

Idén 18 gárda volt ott a rajtnál, melyek közül a szerencse három söjtöri polgárőr együttesének kedvezett: Erdélyi Lászlóék végeztek az élen (25,4 kilogramm összesített fogás), majd Tóth Károly és társai (16,9), illetve Orsós Zoltán alakulata (13,1) következett. A képen utóbbiak, középen Orsós László, aki a verseny legnagyobb (8,9 kg) fogását produkálta.

polgárőr
A harmadik helyezett polgárőr csapat tagjai a verseny legnagyobb fogásával.

 

