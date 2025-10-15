Nem kell pánikolni – 5 illatos trükk, amivel a pókok messziről elkerülnek

Soha nem ismertem még olyan embert, aki annyira rettegett volna tőlük, mint Borika. Minden ajtót, ablakot folyamatosan zár, éjjelre zsebkendőt tesz a szájára, mert egy természetfilmben azt látta, hogy álmunkban rengeteg pókot megeszünk és nem is tudunk róla, ráadásul állandóan valami fura illatot párologtat. Persze, ha arról van szó, azonnal „lecsap” papuccsal, újsággal, egyébbel a kínálkozó lehetőségre, közben retteg, hogy a megölt pókok „elviszik a szerencséjét”.

Noha a pókok hasznosak – mert segítenek megszabadulni a kártevőktől - mégis, ha lehet, inkább a természetben látnánk őket.

Fotó: DavorLovincic / Forrás: Getty images

Íme 5 tipp, hogy a pókok kerüljék a házunkat

Összegyűjtöttünk néhány egyszerű, de hatékony trükköt, hogy a pókok távozzanak, a szerencséd viszont maradjon.

Csökkentsd a külső fényt – Cseréld le az éjszakai fehér lámpákat sárgára. A sárga fény kevesebb rovart vonz, így a pókoknak kevesebb táplálékuk lesz. Zárd el a külső szemetet – A nyitott kukák vonzzák a legyeket és egyéb rovarokat, ami a pókokat is csalogatja. Figyelj a nedves területekre – Tisztítsd az ereszcsatornát, javítsd a csapadék elvezetését, és nyírd meg a növényzetet, hogy ne alakuljanak ki nedves búvóhelyek. Távolítsd el a pókhálókat – A pókhálók petékkel teli helyek lehetnek, így a hálók eltávolításával közvetlenül csökkentheted a pókpopulációt a ház körül. Csökkentsd a búvóhelyeket – Emeld fel vagy távolítsd el az udvaron hagyott tárgyakat, építőanyagokat, farakásokat, és nyírd a füvet, hogy a pókoknak kevesebb rejtekhely maradjon.



A meleg és biztonságos lakás sem tabu

5 lépés a pókmentes otthonért, amelyek segíthetnek megnyugodni pók ügyben: