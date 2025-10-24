Utalás ingyen, bankszámlaszám megadása nélkül – új funkciót vezetett be az OTP

Pénzkérés simán – ezzel a fantázianévvel indította el újítását az OTP Bank. A mobilapplikáción belül a felhasználóknak csak ki kell választaniuk ezt a lehetőséget, majd NFC-vel, vagy QR-kóddal pillanatok alatt pénz kérhetnek bármelyik magyarországi bank ügyfelétől.

A Pénzkérés simán lehetőséggel gyorsan és egyszerűen intézhetünk tranzakciókat.

Fotó: A great shot of / Forrás: Shutterstock

Az újítással nincs több elírás és félreutalás - garantálja az OTP Bank, ugyanis az adatok automatikusan kitöltődnek. Ezzel a funkcióval egy nap alatt 20 kérést indíthatunk, egy tranzakció összege nem haladhatja meg az 500 ezer forintot. Kérést indítani csak az OTP ügyfelei tudnak, utalni viszont bármelyik magyarországi bank felhasználóinak lehetősége van.

Hogyan működik a Pénzkérés simán opció?

Lépj be az OTP MobilBankba! – A főmenüben az Utalás lehetőséget választva megtalálod a Pénzkérés simán funkciót.

A főmenüben az Utalás lehetőséget választva megtalálod a Pénzkérés simán funkciót. Összeg megadása – Te döntöd el, hogy mennyit kérsz. A napi limit kérésenként 500 000 Ft és naponta maximum 20 db kérést indíthatsz.

Te döntöd el, hogy mennyit kérsz. A napi limit kérésenként 500 000 Ft és naponta maximum 20 db kérést indíthatsz. Érintés vagy QR-kód beolvasása – Érintéses pénzkéréshez (NFC) tartsátok közel a mobilotokat, QR-kódos pénzkéréshez mutasd meg a QR-kódot.

Érintéses pénzkéréshez (NFC) tartsátok közel a mobilotokat, QR-kódos pénzkéréshez mutasd meg a QR-kódot. A másik fél megkapja az előre kitöltött utalási kérést – Miután a lakossági fizető fél jóváhagyja az utalási kérést, teljesül a díjmentes átutalás.

- írja hivatalos oldalán az OTP Bank.