Banki leállás
1 órája
Leállás jön az OTP-nél – erre jobb előre felkészülni
A pénzintézet hivatalos weboldalán tájékoztatta az ügyfeleit a szolgáltatáskimaradás részleteiről. Az OTP Bank leállása a szerződéskötéseket, és a lakossági hiteligényléseket is érinti.
Az OTP Bank a leállását hivatalos oldalán jelentette be. A munkálatok célja a rendszerek stabilitásának, gyorsaságának és biztonságának növelése. Bár ezek az időszakok átmeneti kellemetlenséget okozhatnak, hosszú távon hozzájárulnak az online szolgáltatások gördülékenyebbé tételéhez.
Melyik napokat érinti az OTP Bank leállása?
- 2025. október 10-11.
Fejlesztési okokból 2025. október 10-én 22 órától október 11-én hajnali 1 óráig az online számlanyitásra és szerződés megkötésére, illetve az online kivonatok és dokumentumok elkészítésére és előhívására nem lesz lehetőség.
- 2025. október 23-26.
Fejlesztési okból 2025. október 23-án reggeli 8 órától 2025. október 26-án hajnali 4 óráig a lakossági hiteligénylésekhez (ingatlan- és jelzáloghitel, személyi kölcsön, babaváró kölcsön, áruhitel, hitelkártya, folyószámlahitel) kapcsolódó szolgáltatások nem lesznek elérhetőek.
- írja hivatalos weboldalán az OTP Bank.
A banki szolgáltatások zavartalan működése érdekében érdemes figyelembe venni a fenti időpontokat, és előre felkészülni az esetleges korlátozásokra.
