Banki leállás

1 órája

Leállás jön az OTP-nél – erre jobb előre felkészülni

A pénzintézet hivatalos weboldalán tájékoztatta az ügyfeleit a szolgáltatáskimaradás részleteiről. Az OTP Bank leállása a szerződéskötéseket, és a lakossági hiteligényléseket is érinti.

Zaol.hu

Az OTP Bank a leállását hivatalos oldalán jelentette be. A munkálatok célja a rendszerek stabilitásának, gyorsaságának és biztonságának növelése. Bár ezek az időszakok átmeneti kellemetlenséget okozhatnak, hosszú távon hozzájárulnak az online szolgáltatások gördülékenyebbé tételéhez.

OTP Bank leállás: Érdemes felkészülni a korlátozásokra.
Fotó: Adam Kovacs / Forrás:  Shutterstock

Melyik napokat érinti az OTP Bank leállása?

  • 2025. október 10-11.
    Fejlesztési okokból 2025. október 10-én 22 órától október 11-én hajnali 1 óráig az online számlanyitásra és szerződés megkötésére, illetve az online kivonatok és dokumentumok elkészítésére és előhívására nem lesz lehetőség.
  • 2025. október 23-26.
    Fejlesztési okból 2025. október 23-án reggeli 8 órától 2025. október 26-án hajnali 4 óráig a lakossági hiteligénylésekhez (ingatlan- és jelzáloghitel, személyi kölcsön, babaváró kölcsön, áruhitel, hitelkártya, folyószámlahitel) kapcsolódó szolgáltatások nem lesznek elérhetőek.

- írja hivatalos weboldalán az OTP Bank.

A banki szolgáltatások zavartalan működése érdekében érdemes figyelembe venni a fenti időpontokat, és előre felkészülni az esetleges korlátozásokra.

 

