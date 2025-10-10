Leállás jön az OTP-nél – erre jobb előre felkészülni

Az OTP Bank a leállását hivatalos oldalán jelentette be. A munkálatok célja a rendszerek stabilitásának, gyorsaságának és biztonságának növelése. Bár ezek az időszakok átmeneti kellemetlenséget okozhatnak, hosszú távon hozzájárulnak az online szolgáltatások gördülékenyebbé tételéhez.

OTP Bank leállás: Érdemes felkészülni a korlátozásokra.

Melyik napokat érinti az OTP Bank leállása?

2025. október 10-11.

Fejlesztési okokból 2025. október 10-én 22 órától október 11-én hajnali 1 óráig az online számlanyitásra és szerződés megkötésére, illetve az online kivonatok és dokumentumok elkészítésére és előhívására nem lesz lehetőség.

2025. október 23-26.

Fejlesztési okból 2025. október 23-án reggeli 8 órától 2025. október 26-án hajnali 4 óráig a lakossági hiteligénylésekhez (ingatlan- és jelzáloghitel, személyi kölcsön, babaváró kölcsön, áruhitel, hitelkártya, folyószámlahitel) kapcsolódó szolgáltatások nem lesznek elérhetőek.

- írja hivatalos weboldalán az OTP Bank.

A banki szolgáltatások zavartalan működése érdekében érdemes figyelembe venni a fenti időpontokat, és előre felkészülni az esetleges korlátozásokra.