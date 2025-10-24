Őszi ízek, amikben benne van a napfény utolsó mosolya

Ahogy rövidülnek a napok, a szervezetünk is vágyik a melegítő hatású ételekre. Ezek az őszi receptek könnyedén elkészülhetnek, hogy testünket és lelkünket is kényeztessük. A természet ilyenkor is gondoskodik rólunk: a sütőtök, az édesburgonya, a gyömbér és a fokhagyma mind-mind segítik az immunrendszert.

Sütőtök nélkül elképzelhetetlenek az őszi receptek. Akinek kedve van és bírja, bolondítsa meg chilivel a levest.

Fotó: Nikolay_Donetsk / Forrás: Getty Images

Színes, őszi receptek, az évszak leveleinek hangulatában

Sétálva az őszi erdőben, nem győzünk betelni a szebbnél szebb sárga, vörös, barna színű falevelekkel. Ezeket a meleg színeket a lábasba is belevarázsolhatjuk, sőt, a fűszerekkel még az ízekben is visszaköszönnek – ha jól csináljuk.

Gyömbéres sütőtökkrémleves – a legfinomabb ölelés

A sütőtököt feldaraboljuk, és 200 °C-os sütőben, alsó-felső programon 40-45 perc alatt megsütjük. Miután az illat betöltötte a konyhát és késznek nyilvánítottuk, egy kisebb fej vöröshagymát és két gerezd fokhagymát megpárolunk üvegesre, kevés olívaolajon. Adjunk hozzá a jól megsült, és a héjától elválasztott sütőtök húsát, egy darabka reszelt gyömbért, csipet kurkumát, sót, és egy kiskanál mézeskalács fűszerkeveréket, majd öntsük fel annyi vízzel vagy zöldségalaplével, hogy ellepje. Amikor megpuhul, botmixerrel krémesítsük, és egy kevés kókusztejjel vagy tejszínnel tegyük selymessé.

Tálaláskor szórjunk rá pirított tökmagot – nemcsak szép, de roppanós is. Mi itt Zalában azért a szalonnapörcöt is szívesen ropogtatjuk a tetején.

Egy tál melegség – bekuckózós őszi estékre

Ha nincs kedvünk levesre, akkor egészséges, vitaminokban dús zöldségekkel dobhatjuk fel az egyre sötétebb őszi délutánokat, estéket.

Édesburgonyás zöldségtál – a napfény színeiben

Szeleteljünk össze édesburgonyát, sárgarépát, céklát, és brokkolit, majd forgassuk össze olívaolajjal, sóval, borssal és rozmaringgal, kakukkfűvel és oregánóval. Egy egész fokhagymát héjastul félbevágunk és azt is a zöldségek közé tesszük. A magam részéről egy deciliter száraz fehérbort is öntök alá, és lefedem.

Süssük 200 fokon addig, amíg a szélek karamellizálódnak. Ekkor vegyük le a takarást és még 5 percig süssük.