1 órája
Őszi ízek, amikben benne van a napfény utolsó mosolya
Még épp kiszellőzött a konyhából a sütőtök semmihez sem hasonlító illata, amikor ezt a cikket írom. Ez az a zöldség, ami nélkül elképzelhetetlenek az őszi receptek. Kis fantáziával nem csak egészséges, de egyszerűen elkészíthető és finom ételeket varázsolhatunk. A fűszereket ki ne hagyják!
Ahogy rövidülnek a napok, a szervezetünk is vágyik a melegítő hatású ételekre. Ezek az őszi receptek könnyedén elkészülhetnek, hogy testünket és lelkünket is kényeztessük. A természet ilyenkor is gondoskodik rólunk: a sütőtök, az édesburgonya, a gyömbér és a fokhagyma mind-mind segítik az immunrendszert.
Színes, őszi receptek, az évszak leveleinek hangulatában
Sétálva az őszi erdőben, nem győzünk betelni a szebbnél szebb sárga, vörös, barna színű falevelekkel. Ezeket a meleg színeket a lábasba is belevarázsolhatjuk, sőt, a fűszerekkel még az ízekben is visszaköszönnek – ha jól csináljuk.
Gyömbéres sütőtökkrémleves – a legfinomabb ölelés
A sütőtököt feldaraboljuk, és 200 °C-os sütőben, alsó-felső programon 40-45 perc alatt megsütjük. Miután az illat betöltötte a konyhát és késznek nyilvánítottuk, egy kisebb fej vöröshagymát és két gerezd fokhagymát megpárolunk üvegesre, kevés olívaolajon. Adjunk hozzá a jól megsült, és a héjától elválasztott sütőtök húsát, egy darabka reszelt gyömbért, csipet kurkumát, sót, és egy kiskanál mézeskalács fűszerkeveréket, majd öntsük fel annyi vízzel vagy zöldségalaplével, hogy ellepje. Amikor megpuhul, botmixerrel krémesítsük, és egy kevés kókusztejjel vagy tejszínnel tegyük selymessé.
Tálaláskor szórjunk rá pirított tökmagot – nemcsak szép, de roppanós is. Mi itt Zalában azért a szalonnapörcöt is szívesen ropogtatjuk a tetején.
Egy tál melegség – bekuckózós őszi estékre
Ha nincs kedvünk levesre, akkor egészséges, vitaminokban dús zöldségekkel dobhatjuk fel az egyre sötétebb őszi délutánokat, estéket.
Édesburgonyás zöldségtál – a napfény színeiben
Szeleteljünk össze édesburgonyát, sárgarépát, céklát, és brokkolit, majd forgassuk össze olívaolajjal, sóval, borssal és rozmaringgal, kakukkfűvel és oregánóval. Egy egész fokhagymát héjastul félbevágunk és azt is a zöldségek közé tesszük. A magam részéről egy deciliter száraz fehérbort is öntök alá, és lefedem.
Süssük 200 fokon addig, amíg a szélek karamellizálódnak. Ekkor vegyük le a takarást és még 5 percig süssük.
Tálalás előtt csepegtessünk rá citromlevet, és szórjuk meg friss petrezselyemmel.
Ez az étel nemcsak színpompás, hanem energiával is feltölt.
Kurkuma-arany rizstál – belső fény hideg napokra
Egy evőkanál olívaolajon futtassunk meg fél teáskanál kurkumát és egy csipet őrölt gyömbért, majd adjunk hozzá egy bögre rizst. Fűszerezzük ízlés szerint. Keverjük át, öntsük fel vízzel vagy kókusztejjel, és főzzük puhára.
Tálalhatjuk párolt spenóttal, grillezett tofuval vagy csicseriborsóval – a lényeg a színek és az illatok harmóniája. Aki csak zöldséget fogyaszt, így magában is kiváló. De köretként is működik, húsok mellé.
A hideg hónapokban minden meleg falat ajándék. Az ősz nem a búcsúról szól – hanem a megőrzött fényről, ami ott pislákol minden falat ételben, amit mi magunk készítünk el. Nagyapám sokszor mondta, hogy legjobban a pálinka melegít, de nekem valahogy a fűszerekkel megbolondított őszi, téli ételek jobban ízlenek.