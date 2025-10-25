október 25., szombat

Csodás színkavalkád ősszel a zalai városban - olvasónk szemével

Zaol.hu

Az ősz hangulatos színkavalkádjával nehéz betelni, a napokban mi is számos fotósorozatot közöltünk róla. Az évszak szépsége megihlette Lentiben olvasónkat, Bene Istvánné Kiss Nikolettát is. Ezeket a csodás fotókat tőle kaptuk:

Fotó: Bene Istvánné Kiss Nikoletta/Olvasó
Fotó: Bene Istvánné Kiss Nikoletta/Olvasó
Fotó: Bene Istvánné Kiss Nikoletta/Olvasó

