Fotók
2 órája
Csodás színkavalkád ősszel a zalai városban - olvasónk szemével
Az ősz hangulatos színkavalkádjával nehéz betelni, a napokban mi is számos fotósorozatot közöltünk róla. Az évszak szépsége megihlette Lentiben olvasónkat, Bene Istvánné Kiss Nikolettát is. Ezeket a csodás fotókat tőle kaptuk:
Olvasta már?
Ezt ne hagyja ki!Őszi képsorok
2025.10.20. 10:45
A Zala-part és Kaszaháza tava őszi köntösben (galéria)
Ezt ne hagyja ki!Őszi varázs
2025.10.20. 08:55
Szépséges Zalaegerszeg - mutatjuk a Kálvária tér és a Május 1. liget őszi harmóniáját (képgaléria)
Ezt ne hagyja ki!Természet
2025.10.18. 07:20
A legszebben vörösödő az ecetfa - szép őszi képek Zalából (galéria)
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre