Ősszel is érdemes kilátogatni ehhez a zalai tóhoz (galéria)

A Kalonca-patak völgyzáró gátja mögött 1975-től ragyog a 13 hektáros víztükör, amelyet egykor a helyi termelőszövetkezet hozott létre. Azonnal megalakult a szövetkezeten belül a horgászegyesület a tó kezelésére. A kilencvenes évek közepén a téesz a tározót meghirdette eladásra, az új tulajdonos pedig az önkormányzat lett, közösen a horgászok egyesületével. Ma már szinte hihetetlen, de a kilencvenes években volt hétvége, amikor 1200 belépőt adtak el a strandon.

Varázslatos színesedés

Fotó: Győrffy István

Ma, a kétszáz fős horgászegyesület változatlan lendülettel működik, de a motorizációs robbanással, a fiatalok más helyekre vágynak, s utaznak el fürdeni. A strand egykori létesítményei elhasználódtak, viszont a horgászstégek még mindig benyújtózkodnak a tóba, s pecáznak is e sport kedvelői, még ha nem is minden konyhára szánják a kifogott halakat. Így volt ezzel az a két fiatalember is, akik vasárnap lógatták a zsinórt.

- Volt kapásuk?

-Igen, két ponty is. Egy hat és egy tizenegy kilós.

Hogy lefotózhatom-e a halakat, nemmel válaszoltak, ők sporthorgászok, s már rég visszaeresztették a zsákmányt a tóba…

Pecázóhely

Fotó: Győrffy István

A dimbes-dombos táj, a zöld legelők, a sűrű, érintetlen erdők, és az idilli környezetben elterülő pacsai tó kiváló kikapcsolódási, kirándulási lehetőségekkel kecsegteti az ide látogatókat. Közlekedési szempontból nagyon jó a település fekvése, közúton hamar elérhető, hiszen Pacsa a megye közepén fekszik.

A parton piroslik a galagonya

Fotó: Győrffy István

Bár a tó, a gyönyörű őszi színéivel, ma néptelen, az ember nehezen szakad el tőle. A parton sárgálló, vöröslő őszi lombok rabul ejtenek, nem engednek: „Minket is fotózz le!” – susogják a levelek az őszi szélben. S ahogy megyünk a parton egyre szebb és szebb látványra bukkanunk. A Kalonca-patak elfolyó ágára, amely sötétzöld a vízi szövevénytől, vagy az útmenti bokrokra, amelyek már vöröslenek, várják a madarakat, vagy jobb híján a telet, már az következik…