október 15., szerda

Teréz névnap

13°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Őszi ragyogás a vízparton

51 perce

Ősszel is érdemes kilátogatni ehhez a zalai tóhoz (galéria)

Címkék#tó#sporthorgász#horgász#pacsai

Örömmel mutatják be legújabb büszkeségüket: elkészült ez a különleges, egyedi pad, amely nemcsak pihenőhelyként szolgál, hanem egy csodás kilátókeretként is a tó partján. Aki erre jár, ne felejtsen el itt megpihenni, gyönyörködni a természet szépségében, és akár egy szép fotót is készíteni emlékbe! – olvasom a híradást Pacsa Facebook oldalán. A keretezett padról a tudósítás már július végén megjelent, de azóta nem jártunk arra, viszont a padon megpihenni nem késtünk el. Ez, most így ősszel jól is esik, hiszen fürödni már nem lehet a tóban, viszont az őszi tájban barangolni, gyönyörködni valóban érdemes, már ezer színben tündöklik a tó és környéke.

Győrffy István
Ősszel is érdemes kilátogatni ehhez a zalai tóhoz (galéria)

Pad, kilátókerettel

Fotó: Győrffy István

A Kalonca-patak völgyzáró gátja mögött 1975-től ragyog a 13 hektáros víztükör, amelyet egykor a helyi termelőszövetkezet hozott létre. Azonnal megalakult a szövetkezeten belül a horgászegyesület a tó kezelésére. A kilencvenes évek közepén a téesz a tározót meghirdette eladásra, az új tulajdonos pedig az önkormányzat lett, közösen a horgászok egyesületével. Ma már szinte hihetetlen, de a kilencvenes években volt hétvége, amikor 1200 belépőt adtak el a strandon.

Varázslatos színesedés
Fotó: Győrffy István

Ma, a kétszáz fős horgászegyesület változatlan lendülettel működik, de a motorizációs robbanással, a fiatalok más helyekre vágynak, s utaznak el fürdeni. A strand egykori létesítményei elhasználódtak, viszont a horgászstégek még mindig benyújtózkodnak a tóba, s pecáznak is e sport kedvelői, még ha nem is minden konyhára szánják a kifogott halakat. Így volt ezzel az a két fiatalember is, akik vasárnap lógatták a zsinórt.

- Volt kapásuk?

-Igen, két ponty is. Egy hat és egy tizenegy kilós.

Hogy lefotózhatom-e a halakat, nemmel válaszoltak, ők sporthorgászok, s már rég visszaeresztették a zsákmányt a tóba…

Pecázóhely
Fotó: Győrffy István

A dimbes-dombos táj, a zöld legelők, a sűrű, érintetlen erdők, és az idilli környezetben elterülő pacsai tó kiváló kikapcsolódási, kirándulási lehetőségekkel kecsegteti az ide látogatókat. Közlekedési szempontból nagyon jó a település fekvése, közúton hamar elérhető, hiszen Pacsa a megye közepén fekszik.

A parton piroslik a galagonya
Fotó: Győrffy István

Bár a tó, a gyönyörű őszi színéivel, ma néptelen, az ember nehezen szakad el tőle. A parton sárgálló, vöröslő őszi lombok rabul ejtenek, nem engednek: „Minket is fotózz le!” – susogják a levelek az őszi szélben. S ahogy megyünk a parton egyre szebb és szebb látványra bukkanunk. A Kalonca-patak elfolyó ágára, amely sötétzöld a vízi szövevénytől, vagy az útmenti bokrokra, amelyek már vöröslenek, várják a madarakat, vagy jobb híján a telet, már az következik…

Új pad és kilátókeret a Pacsai-tónál

Fotók: Győrffy István

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu