Egészségügy

1 órája

Októbertől pénzmegvonással is járhat, ha valaki nem figyel az orvosi beutalókra

Címkék#beutaló#kórház#kontrollvizsgálat#páciens#orvos#EESZT

Októbertől minden betegnek számolnia kell egy fontos változással. A szakorvosi kontrollvizsgálatokhoz új orvosi beutalóra lesz szükség, még akkor is, ha a páciens korábban már részt vett az adott rendelésen. Emellett az új jogszabály pénzmegvonást is eredményezhet mulasztás esetén.

Baranya Bence Botond

Komoly változások lépnek életbe októbertől, amelyek minden beteget érintenek. A megszokott rutin már nem lesz elég, hiszen a kontrollvizsgálatoknál új szabályok szerint kell eljárni, emellett az orvosi beutalók rendszere is átalakul.

Októbertől változik az orvosi beutalók rendje.
Októbertől változik az orvosi beutalók rendje.
Fotó: Ground Picture / Forrás:  Shutterstock

Orvosi beutalók és e-beutalók - milyen változások jönnek?

Az új jogszabály kimondja, hogy ha valaki kontrollvizsgálatra tér vissza, az orvosnak új beutalót kell kiállítania. Kivételt csak azok az esetek jelentenek, amikor az ellátás során nincs szükség közvetlen orvosi közreműködésre. Ez a változás biztosítja, hogy minden vizsgálat jogszerűen és dokumentált módon történjen.

A laborvizsgálatok esetében az orvosnak a beutaló kiállítása előtt ellenőriznie kell az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT), hogy a páciens korábban részt vett-e már hasonló vizsgálaton, és valóban szükséges-e az ismétlés. 

Emellett a változtatások egyik legfontosabb célja az elektronikus beutalók elterjesztése. Ha egy egészségügyi szolgáltató nem e-beutalóval látja el a beteget, a finanszírozás 10%-át, maximum 1000 forintot vonhatnak le. Ugyanez a büntetés vonatkozik abban az esetben is, ha a beutalást nem rögzítik az EESZT-ben.

Ezzel a cél egy átláthatóbb, elektronikus úton nyomon követhető rendszer, ahol pontosan dokumentálják, ki, mikor és milyen célból kapott beutalót.

