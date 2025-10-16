Nem minden oregánó az, aminek látszik – hamisított fűszerek kerülhettek a pizzára

A laboratóriumi vizsgálatok megdöbbentő eredményt hoztak: az oregánó minták több mint 46 százaléka problémásnak bizonyult, több esetben az összetétel 70–80 százaléka idegen növényi anyagot tartalmazott. – olvasható a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleményében.

Minden második zacskó oregánó hamisított lehet, olajfa és mirtuszlevél keveredik a várt tartalommal. Legbiztosabb, ha tartunk otthon belőle és frissen tesszük az ételeinkbe.

Forrás: Getty images Fotó: Baloncici

Szép az olajfa, de nem finom – az oregánó tasakokba mégis került belőle

A 15 vizsgált oregánó minta közül négyben olajfa- vagy mirtuszlevelet mutattak ki, sőt volt olyan termék is, amelyben 85 százalékban olajfalevél volt. Három esetben az uniós határértéket meghaladó mennyiségben találtak pirrolizidin-alkaloidokat, amelyek rövid távon májkárosodást, hosszabb távon rákkeltő hatást is okozhatnak – különösen veszélyesek lehetnek a gyermekekre nézve.

A hatóság négy üzletet is ellenőrzött, ezek közül kettőben hiányos volt a nyomonkövethetőség, több helyen fedetlen edényekben tárolták a fűszereket, amelyekhez a vásárlók kézzel is hozzáférhettek. A közös lapátok használata és a higiéniai szabályok megszegése miatt több üzlet bírságot kapott. Egy boltban lejárt szavatosságú és magyar nyelvű jelölés nélküli fűszereket is találtak – ezeket azonnal levették a polcokról.

Az oregánó minták több mint 46 százaléka problémásnak bizonyult, több esetben az összetétel 70–80 százaléka idegen növényi anyagot tartalmazott. Forrás: NKFH

Több százezres büntetéseket szabtak ki a csalókra

Az NKFH összesen 653 625 forint bírságot szabott ki, és hatósági eljárásokat indított az érintett vállalkozásokkal szemben. A vizsgált őrölt borsok ezzel szemben megfeleltek minden élelmiszerbiztonsági előírásnak: sem növényvédőszer-maradékot, sem mikrobiológiai szennyeződést nem találtak bennük.

Az NKFH hangsúlyozza: céljuk, hogy a veszélyes vagy félrevezető jelölésű termékek minél gyorsabban kikerüljenek a forgalomból, és hosszú távon is erősödjön a fogyasztók biztonsága. A hatósági fellépés emellett védi a tisztességes vállalkozásokat, és ösztönzi a gyártókat, kereskedőket a szabályok betartására.

Nem magyar „okosság”, az EU számos országában ugyanígy hamisítanak

Az Európai Bizottság korábbi, 2019 és 2021 között zajló, 21 tagállamot érintő vizsgálata is hasonló következtetésre jutott: az oregánó Európa leggyakrabban hamisított fűszernövénye. A tízezer mintából csaknem minden második tartalmazott idegen növényi anyagot – leggyakrabban olajfa- vagy mirtuszlevelet.