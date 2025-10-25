Óraátállítás: Miért viseli megy ennyire a szervezetet? Tippeket adunk a túléléshez

Október 26-án, vasárnap hajnalban ismét át kell állítani az órákat: 3 órakor 2-re, ezzel kezdetét veszi a téli időszámítás. Bár az óraátállítás látszólag csak egy órányi eltérést jelent, a valóságban ennél jóval komolyabb hatása van a szervezetünkre.

A cirkadián ritmus nem más, mint amit régen a falusi emberek ösztönösen követtek: ha világos volt, felkeltek, ha besötétedett, lefeküdtek. A természet ritmusához ma is igazodhatnánk, ha a modern életmód és a mesterséges fények nem csábítanának el ettől a természetes tempótól. Az óraátállítás mesterségesen befolyásolja ezt a ritmust.

Fotó: Liudmila Chernetska / Forrás: Getty Images

Óraátállítás – miért nem csak egy óra a különbség?

A Magyar Alvás Szövetség szakértői szerint az óraállítás hosszú távon kihat az alvásminőségre, a hangulatra és a mentális teljesítményre – írják az MTI-hez eljuttatott közleményükben. „A tudományos bizonyítékok arra utalnak, hogy az óraállítás megszüntetése életmód- és egészségváltást igényelne, a nappalok mesterséges hosszabbítása viszont nem mehet az éjszakai pihenés rovására” – mondta G. Németh György, a szövetség elnöke. A Magyar Alvás Szövetség kapcsolódik a nemzetközi Time Use Initiative (TUI) programjához, amelyet számos kutatóközpont és szakértő támogat a világon.

Az óraátállítás eltörlése az EU valamennyi országában kötelező, de a döntés, hogy melyik időzónát alkalmazzák, még várat magára. Fontos, hogy a szomszédos országok koordinálják a választást, különben zavarok alakulhatnak ki a kereskedelemben és a mindennapi életben.

A szakértők felhívják a figyelmet arra is, hogy a megfelelő időgazdálkodás és az időhöz való jog érvényesítése csökkentheti az úgynevezett „időszegénységet”, amely fizikai és mentális fáradtsághoz, egyenlőtlenségekhez vezethet.

Hogyan enyhíthetjük mégis a negatív hatásokat?

A szakértők javasolják a fokozatos átállást: pár nappal előtte kezdjük el korábban vagy később feküdni. A reggeli napfény élvezete, a rendszeres testmozgás és a képernyőidő csökkentése este mind segíthet a cirkadián ritmus stabilizálásában.

Az óraátállítás tehát nem csupán adminisztratív változás: az alvásunk, hangulatunk és napi teljesítményünk szempontjából is érezhető következményekkel jár. Érdemes tudatosan készülni rá, hogy a szervezetünk minél kevésbé érezze meg a „téli időt”.

Cirkalmas szó, de a „cirkadián ritmus” nagyon fontos az alvás szempontjából

Az embereket és más emlősöket a cirkadián ritmusok, vagyis a 24 órás biológiai ciklusok vezérlik, amelyek szabályozzák az alvást, az étvágyat, a hangulatot és más kulcsfontosságú testi funkciókat. Ezek a ritmusok nagymértékben a fénynek való kitettségtől függenek, és szinkronban vannak a természetes fény-sötétség ciklusokkal, ami elengedhetetlen az egészséges, jó minőségű alváshoz.