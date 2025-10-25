1 órája
Óraátállítás: Miért viseli megy ennyire a szervezetet? Tippeket adunk a túléléshez
Az őszi óraátállítás hatása a szervezetre már tudományosan is bizonyított. Igaz, nyerünk egy plusz órát, ám a megszokott napi ritmus felborul, és nem mindenki szervezete reagál rá egyformán. Sokak alvásminősége átmenetileg romolhat, fáradtság, koncentrációs nehézség vagy hangulatingadozás jelentkezhet az óraátállítás következtében.
Október 26-án, vasárnap hajnalban ismét át kell állítani az órákat: 3 órakor 2-re, ezzel kezdetét veszi a téli időszámítás. Bár az óraátállítás látszólag csak egy órányi eltérést jelent, a valóságban ennél jóval komolyabb hatása van a szervezetünkre.
Óraátállítás – miért nem csak egy óra a különbség?
A Magyar Alvás Szövetség szakértői szerint az óraállítás hosszú távon kihat az alvásminőségre, a hangulatra és a mentális teljesítményre – írják az MTI-hez eljuttatott közleményükben. „A tudományos bizonyítékok arra utalnak, hogy az óraállítás megszüntetése életmód- és egészségváltást igényelne, a nappalok mesterséges hosszabbítása viszont nem mehet az éjszakai pihenés rovására” – mondta G. Németh György, a szövetség elnöke. A Magyar Alvás Szövetség kapcsolódik a nemzetközi Time Use Initiative (TUI) programjához, amelyet számos kutatóközpont és szakértő támogat a világon.
Az óraátállítás eltörlése az EU valamennyi országában kötelező, de a döntés, hogy melyik időzónát alkalmazzák, még várat magára. Fontos, hogy a szomszédos országok koordinálják a választást, különben zavarok alakulhatnak ki a kereskedelemben és a mindennapi életben.
A szakértők felhívják a figyelmet arra is, hogy a megfelelő időgazdálkodás és az időhöz való jog érvényesítése csökkentheti az úgynevezett „időszegénységet”, amely fizikai és mentális fáradtsághoz, egyenlőtlenségekhez vezethet.
Hogyan enyhíthetjük mégis a negatív hatásokat?
A szakértők javasolják a fokozatos átállást: pár nappal előtte kezdjük el korábban vagy később feküdni. A reggeli napfény élvezete, a rendszeres testmozgás és a képernyőidő csökkentése este mind segíthet a cirkadián ritmus stabilizálásában.
Az óraátállítás tehát nem csupán adminisztratív változás: az alvásunk, hangulatunk és napi teljesítményünk szempontjából is érezhető következményekkel jár. Érdemes tudatosan készülni rá, hogy a szervezetünk minél kevésbé érezze meg a „téli időt”.
Cirkalmas szó, de a „cirkadián ritmus” nagyon fontos az alvás szempontjából
Az embereket és más emlősöket a cirkadián ritmusok, vagyis a 24 órás biológiai ciklusok vezérlik, amelyek szabályozzák az alvást, az étvágyat, a hangulatot és más kulcsfontosságú testi funkciókat. Ezek a ritmusok nagymértékben a fénynek való kitettségtől függenek, és szinkronban vannak a természetes fény-sötétség ciklusokkal, ami elengedhetetlen az egészséges, jó minőségű alváshoz.
Nem más ez, mint amit régen a falusi emberek ösztönösen követtek: ha világos volt, felkeltek, ha besötétedett, lefeküdtek. A természet ritmusához ma is igazodhatnánk, ha a modern életmód és a mesterséges fények nem csábítanának el ettől a természetes tempótól.
Az évi kétszeri óraátállítás a téli és a nyári időszámítás között megváltoztatja azt az időszakot, amikor természetes fény ér minket. Ez megzavarhatja az alvás-ébrenlét ciklusát, csökkentheti a reggeli éberséget, és fokozhatja az éjszakai álmosságot.
A cirkadián ritmus ilyen mértékű eltérése hozzájárulhat az alváshiányhoz és az úgynevezett „alvásadóssághoz”, vagyis ahhoz, hogy a napok vagy hetek alatt felhalmozódó pihenésmegvonás hosszabb távon is érezteti hatását. Különösen a tavaszi óraátállítás idején a legkiszolgáltatottabbak az emberek az alváskimaradásra: egy tanulmány szerint az átlagember ilyenkor akár 40 perccel kevesebbet alszik hétfőn, az „előrerugás” utáni első napon.
Tippek, hogy ne boruljon fel az alvásunk az óraátállítás után
Az óraátállítást megelőző napokban néhány apró változtatással sokat tehetünk azért, hogy könnyebben alkalmazkodjunk a téli időszámításhoz.
Kerüljük az alkoholt lefekvés előtt – bár elálmosít, az alvás minőségét rontja. Érdemes következetes alvási rutint kialakítani: minden nap, még hétvégén is, nagyjából ugyanabban az időben feküdjünk le és keljünk fel. Az átállás előtti napokban fokozatosan igazítsuk elalvási időnket 15–20 perccel korábbra, hogy a szervezetünk könnyebben vegye az „időugrást”.
A természetes fény sokat segít: töltsünk több időt a szabadban, különösen reggel, mert a napfény támogatja a cirkadián ritmus újraszabályozását. Ha napközben elálmosodunk, egy rövid – legfeljebb 20 perces – szunyókálás frissíthet, de ne aludjunk hosszabban. A koffeint is érdemes délután már kerülni, hogy ne zavarja az esti elalvást.
Nincs mit tenni, hiába az évek óta tartó vita, úgy tűnik az óraátállítás így vagy úgy, de még marad. Ezért a saját érdekünkben mi változtassunk néhány alapvető szokásunkon.