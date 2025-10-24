október 24., péntek

Téli időszámítás

Ne feledjék: ekkor állítjuk át az órákat! A változás pénzügyi, működési zavarokat is okozhat

Bár évek óta tervezik a beszüntetését, idén is visszatérünk a téli időszámításhoz. Az óraátállítás 2025-ben október 26-ra esik, e héten vasárnapra.

Korosa Titanilla

Az Európai Unió szabályozása szerint a téli időszámítás október utolsó vasárnapján kezdődik, ekkor lesz az óraátállítás 2025-ben. Október 26-ra virradó éjszakán az órákat hajnali 3-ról 2 órára kell visszaállítani, azaz egy órával többet alhatunk. 

Óraátállítás lesz vasárnap
Az óraátállítás valójában egy apró időparadoxon a modern életünkben. Ez a jelenség a digitális rendszerekben, az energiafogyasztásban és még a közúti balesetek statisztikájában is furcsa, kevéssé ismert hatásokat vált ki - írja a Magyar Nemzet. A digitális rendszerek számára az óra visszaállítása komoly kihívást jelent, mivel az idő „visszaugrik” egy órával. Ezt a duplikált óra jelenségét sok szoftver és informatikai rendszer nehezen kezeli. A kritikus problémák főként a naplózott adatoknál és a munkarendek számításánál jelentkeznek. A szoftverhibák pénzügyi és működési zavarokat okozhatnak. 

Óraátállítás - 2025-ben sem marad el

Az óraátállítást a digitális eszközök automatikusan érzékelik, de aki korán kel és tömegközlekedéssel utazik, annak oda kell figyelnie az ébresztő beállítására, illetve a határidős feladatok elvégzésénél is számoljunk ezzel. Rövid ideig okozhat némi zavart életünkben, de idővel egyenesbe kerülünk az idővel.

Az óraátállítás bevezetésének fő oka az volt, hogy az emberek a természetes napfényt jobban kihasználják, így kevesebb energiát pazarolnak mesterséges világításra. Ezt a gyakorlatot először 1916-ban vezették be Európában, majd évekkel később elhagyták, a 70-es években újra bevezették. Az utóbbi években egyre inkább megkérdőjeleződött a gazdasági haszna, a kutatók szerint az évszakhoz igazított emberi viselkedés nagyobb befolyással van a fogyasztásra, mint az óra egy órával történő átállítása. Viszont  szervezetre gyakorolt negatív hatásai jól megfigyelhetők: befolyásolja az emberek alvási ciklusát, az általános közérzetet, és megzavarva a belső órájukat, legalábbis egy időre. A nyári óraátállítás megszüntetésére irányuló javaslatot 2019-ben szavazta meg az Európai Bizottság, de hogy ez mikor fog megvalósulni, egyelőre nincs hír. Az őszi óraátállítás viszont már nincs messze, készüljünk fel rá.

 

