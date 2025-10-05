A kutyák szervezetét is megzavarhatja az óraátállítás – jó, ha erre figyelnek a gazdik

Ez a módszer eredetileg az energiamegtakarítást szolgálta, de az óraátállítás 2025-ben már ebben az értelemben kérdéses, sok szakértő vitatja, hogy valóban hasznos-e. Egyre több kutatás hívja fel a figyelmet: a szervezet belső órája, a cirkadián ritmus lassabban követi a változást, így fáradtabbnak, szétszórtabbnak érezhetjük magunkat. Nem ritka, hogy az átállás utáni napokban alvászavar, fejfájás, ingerlékenység jelentkezik.

Az óraátállítás 2025-ben korábban lesz, mint megszokott. Figyeljünk oda kedvenceinkre is! Ahogy sok más kutya, Szofi is megszokott napirend szerint él

Fotó: Korosa Titanilla

Az óraátállítás az állatokra is hatással van

A kutatók szerint nem csak az emberekre, az állatokra is hatással van az óraátállítás, ugyanis az ő napirendjük szorosan kötődik az emberi időbeosztáshoz. A hirtelen változás stresszt okozhat náluk, ami hat a viselkedésükre, a táplálkozásukra és az alvásukra is. A kutyák például hozzászoktak ahhoz, hogy egy adott időpontban sétáltatják őket, és mivel sokuk szigorúan igényli a napi rutint, az egyórás eltolódás zavart és szorongást okozhat. A hirtelen változás miatt előfordulhat, hogy korábban vagy épp később kérnek enni, ahogyan azt a belső órájuk diktálja.

Tudatosan készüljenek rá a gazdik

Felelős kutyagazdiként ezt erősítette meg Ildikó is, aki Szofi, egy 9 éves beagle viselkedésén figyelte meg az óraátállítás okozta változásokat.

– Fontos a kutyáknak is, hogy legyen fix napirendjük, és ezt megzavarja az óraátállítás – mondta. – A kutyák belső biológiai órájuk alapján élnek, ide tartozik az etetés, séta, alvás és a játék megszokott ideje is. Amikor mi előre- vagy visszaállítjuk az órát, a napirendjük hirtelen eltolódik. Ám ő ugyanakkor éhes, és nem érti, hogy miért nem jár még a reggeli. Pár nap, maximum egy hét alatt aztán szépen alkalmazkodik. Mi is tudunk nekik ebben segíteni azzal, ha már az óraátállítás előtti napokban elkezdjük megváltoztatni a napi rutint 5-10 perccel. Így nem éri olyan hirtelen a változás. Az is segít nekik, ha a többi szokást szigorúan tartjuk – például alvóhely, esti séta útvonala –, mert ez biztonságot jelent a számukra.

Ekkor lesz az óraátállítás 2025-ben

A téli időszámítás október utolsó vasárnapján kezdődik. Idén ez október 26-ra virradó éjszakára esik, amikor az órákat hajnali 3-ról 2 órára kell visszaállítani.