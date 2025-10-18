Németh Judit lett a legszebb zalai hölgy 1996-ban – negyedjére a fejére került a korona (galéria)

A királynői korona a 23 éves gyenesdiási Németh Judit fejére került, udvarhölgyei – a zsűri és a megyei lap olvasóinak szavazata alapján – a zalaegerszegi Rózsás Hajnalka és a gelsei Horváth Adrienn lett.

A verseny után a királynő, Németh Judit így nyilatkozott: „A boldogságtól szólni is alig tudok, a 16. hely után egyáltalán nem számítottam arra, hogy megnyerem a versenyt. Negyedik alkalommal indultam a megmérettetésen, s teljesült az álmom. Hihetetlen…”