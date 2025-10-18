október 18., szombat

Lukács névnap

Zala Szépe

1 órája

Németh Judit lett a legszebb zalai hölgy 1996-ban – negyedjére a fejére került a korona (galéria)

Címkék#királynő#Németh Judit#Zala Szépe

Zalaegerszegen a Hevesi Sándor Színházban rendezték 1996. szeptember 21-én a Zala Szépe szépségverseny döntőjét.

Nagy Betti
Németh Judit a Zala Szépe 1996-os szépségkirálynője

Forrás: ZH-Archívum

A királynői korona a 23 éves gyenesdiási Németh Judit fejére került, udvarhölgyei a zsűri és a megyei lap olvasóinak szavazata alapján a zalaegerszegi Rózsás Hajnalka és a gelsei Horváth Adrienn lett.

A verseny után a királynő, Németh Judit így nyilatkozott: „A boldogságtól szólni is alig tudok, a 16. hely után egyáltalán nem számítottam arra, hogy megnyerem a versenyt. Negyedik alkalommal indultam a megmérettetésen, s teljesült az álmom. Hihetetlen…”

Zala Szépe 1996

Fotók: ZH-Archívum

 

 

