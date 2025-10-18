Zala Szépe
Németh Judit lett a legszebb zalai hölgy 1996-ban – negyedjére a fejére került a korona (galéria)
Zalaegerszegen a Hevesi Sándor Színházban rendezték 1996. szeptember 21-én a Zala Szépe szépségverseny döntőjét.
Németh Judit a Zala Szépe 1996-os szépségkirálynője
Forrás: ZH-Archívum
A királynői korona a 23 éves gyenesdiási Németh Judit fejére került, udvarhölgyei – a zsűri és a megyei lap olvasóinak szavazata alapján – a zalaegerszegi Rózsás Hajnalka és a gelsei Horváth Adrienn lett.
A verseny után a királynő, Németh Judit így nyilatkozott: „A boldogságtól szólni is alig tudok, a 16. hely után egyáltalán nem számítottam arra, hogy megnyerem a versenyt. Negyedik alkalommal indultam a megmérettetésen, s teljesült az álmom. Hihetetlen…”
Zala Szépe 1996Fotók: ZH-Archívum
