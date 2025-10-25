október 25., szombat

Szép fogás!

38 perce

Nem semmi! Rekordlistás ponty akadt horogra a Balatonnál

Címkék#Zsoldos Gergely#rekordlistás ponty#horgász#compó

Ismét egy 30 kg feletti fogásról számolt be a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt - közölte a sonline.hu.

Zaol.hu

A kapitális méretű halat Balatonfenyvesen fogta ki Ilk Balázs. A hatalmas töves pontos súlya 30,275 kg volt a mérlegelés során. Hogy a szerencsés horgász pontosan milyen módszerrel fogta ki a halat, a sonline.hu cikkéből megtudhatja!

 Ilk Balázs terelte merítőbe a képen látható rekordlistás pontyot Balatonfenyvesen 

Idén nem ez az első ilyen fogás: ahogy korábban megírtunk, múlt héten egy másik horgász, Zsoldos Gergely szintén fogott egy rekordlistás pontyot. 

Folyik a haltelepítés

A horgászat szerelmesei egyébként örülhetnek, hiszen idén több ezer mázsa ponty érkezik a Balatonba, köztük a zalai partra, és Keszthelyre is. Az idei pontytelepítési kötelezettség 300.000 kilogramm, de legalább 6.000 kilogramm egy-kétnyaras süllő, valamint  compó és balin is bekerül a tóba.

 

 

 

 

