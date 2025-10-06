Suliba menés vagy hasmenés? Játékosan tanulhatsz és értékes nyereményeket nyerhetsz a Nébih vetélkedőjén!

A verseny alapját a Nébih interaktív tananyagai és animációs videói adják, amelyek az idei évben tovább bővültek.

A Nébih vetélkedőjén olyan egyszerű és praktikus tudással gazdagodhatnak a diákok, amelyekről nem is gondolták, hogy fontos lehet az egészségük szempontjából.

A feladatok között olyan hétköznapi, de fontos kérdésekre is választ kapnak a résztvevők, mint például a hűtőtáska szerepe a bevásárlás során, a keresztszennyeződés elkerülése, vagy a szezonális zöldségek és gyümölcsök tudatos választása.

A KonyhaKontroll vetélkedő nemcsak szórakoztató, hanem értékes jutalmakkal is kecsegtet: a legtöbb feladatot helyesen megoldó diák, a legaktívabb pedagógus, valamint a két legaktívabb iskola is nyereményben részesül.

A vetélkedőre 2025. október 26-ig lehet nevezni, a részletek a nebihoktatas.hu oldalon olvashatók.

A Nébih 2017-ben indította el Oktatási Programját, amelynek célja, hogy a fiatalok tudatos fogyasztókká váljanak. Az elmúlt években már több mint 42 ezer diák vett részt a programhoz kapcsolódó foglalkozásokon és előadásokon. A hivatal szakemberei szerint a gyerekek így már korán megismerhetik az élelmiszerekhez kapcsolódó kockázatokat, a megelőzés módjait, valamint a fenntartható gondolkodás alapjait.

A mostani vetélkedő új feladatai többek között a penészek világát és a tudatos menütervezést is érintik. A diákok így nemcsak a tankönyvből, hanem játékos, interaktív formában tanulhatnak az egészséges és felelős étkezésről.

További információk és friss hírek a programról a Nébih Facebook- és Instagram-oldalán érhetők el.