Suliba menés vagy hasmenés? Játékosan tanulhatsz és értékes nyereményeket nyerhetsz a Nébih vetélkedőjén!
Október 6-án ismét elindította nagyszabású online diákvetélkedőjét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). A KonyhaKontroll névre keresztelt Nébih program az Okos Doboz felületén várja a 12–18 éves diákokat, akik játékos formában bővíthetik tudásukat az élelmiszerbiztonság, az élelmiszerpazarlás, a minőség és a fenntarthatóság témáiban.
A verseny alapját a Nébih interaktív tananyagai és animációs videói adják, amelyek az idei évben tovább bővültek.
A feladatok között olyan hétköznapi, de fontos kérdésekre is választ kapnak a résztvevők, mint például a hűtőtáska szerepe a bevásárlás során, a keresztszennyeződés elkerülése, vagy a szezonális zöldségek és gyümölcsök tudatos választása.
A KonyhaKontroll vetélkedő nemcsak szórakoztató, hanem értékes jutalmakkal is kecsegtet: a legtöbb feladatot helyesen megoldó diák, a legaktívabb pedagógus, valamint a két legaktívabb iskola is nyereményben részesül.
A vetélkedőre 2025. október 26-ig lehet nevezni, a részletek a nebihoktatas.hu oldalon olvashatók.
Olyan egyszerű és praktikus tudással gazdagodhatnak a diákok, amelyekről nem is gondolták, hogy fontos lehet az egészségük szempontjából.
A Nébih 2017-ben indította el Oktatási Programját, amelynek célja, hogy a fiatalok tudatos fogyasztókká váljanak. Az elmúlt években már több mint 42 ezer diák vett részt a programhoz kapcsolódó foglalkozásokon és előadásokon. A hivatal szakemberei szerint a gyerekek így már korán megismerhetik az élelmiszerekhez kapcsolódó kockázatokat, a megelőzés módjait, valamint a fenntartható gondolkodás alapjait.
A mostani vetélkedő új feladatai többek között a penészek világát és a tudatos menütervezést is érintik. A diákok így nemcsak a tankönyvből, hanem játékos, interaktív formában tanulhatnak az egészséges és felelős étkezésről.
További információk és friss hírek a programról a Nébih Facebook- és Instagram-oldalán érhetők el.