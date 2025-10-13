Mennyi szép zalai lány a buliban! Nap Szépe fotózás az Ibiza diszkóban (képgaléria)

És akadt is dolga Pezzetta Umbertonak, a lap fotóriporterének, sorra jelentkeztek a szebbnél szebb lányok, hogy a kamera elé ülhessenek.

„Elsőként – bátyja hathatós támogatásával – a várvölgyi Csepregi Lívia vette a bátorságot, hogy lencsevégre kapják. – Buliba sem akartam jönni, de aztán a bátyám egész délután emlegette a fotózást. Eljöttünk, de még itt is kellett a biztatás – mesélte az előzményeket a keszthelyi VSZK tizenhat esztendős tanulója. Azt már a tesótól, Csepregi Lászlótól tudtuk meg, hogy a barátja olvasta lapunkban a fotózásra invitáló felhívást, aztán meg is beszélték a teendőket. – Gondoltuk, eljövünk, ilyenkor a diszkóban még több jó van – mondta. Szóltam a húgomnak, hogy szedje össze magát. Noha Líviának már sokan mondták, hogy nevezzen, soha nem vett még részt hasonló versenyen. – Szoktam nézni az újságban a fotókat, melyek csak a külsőt mutatják, a belső tulajdonságokat nem, pedig azok is fontosak egy szépségről szóló megmérettetésen. Próbálkozom…” (Zalai Hírlap, 2008. november 24.)

Képgalériánkban Pezzetta Umberto fotói: