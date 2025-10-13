október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

11°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bulifotók: keresd magad a képeken!

1 órája

Mennyi szép zalai lány a buliban! Nap Szépe fotózás az Ibiza diszkóban (képgaléria)

Címkék#diszkóban#A nap szépe#fotózás

A zalaszentgróti Ibiza Disco Clubban 2008. november 22-én éjszaka a Zalai Hírlap Nap Szépe szépségversenyének fotózására várták a vállalkozó hölgyeket.

Nagy Betti
Mennyi szép zalai lány a buliban! Nap Szépe fotózás az Ibiza diszkóban (képgaléria)

2008, Zalaszentgrót, Ibiza - gyönyörű lányok a Nap Szépe fotózásán

Fotó: archív / Pezzetta Umberto

És akadt is dolga Pezzetta Umbertonak, a lap fotóriporterének, sorra jelentkeztek a szebbnél szebb lányok, hogy a kamera elé ülhessenek. 
„Elsőként – bátyja hathatós támogatásával – a várvölgyi Csepregi Lívia vette a bátorságot, hogy lencsevégre kapják. – Buliba sem akartam jönni, de aztán a bátyám egész délután emlegette a fotózást. Eljöttünk, de még itt is kellett a biztatás – mesélte az előzményeket a keszthelyi VSZK tizenhat esztendős tanulója. Azt már a tesótól, Csepregi Lászlótól tudtuk meg, hogy a barátja olvasta lapunkban a fotózásra invitáló felhívást, aztán meg is beszélték a teendőket. – Gondoltuk, eljövünk, ilyenkor a diszkóban még több jó van – mondta. Szóltam a húgomnak, hogy szedje össze magát. Noha Líviának már sokan mondták, hogy nevezzen, soha nem vett még részt hasonló versenyen. – Szoktam nézni az újságban a fotókat, melyek csak a külsőt mutatják, a belső tulajdonságokat nem, pedig azok is fontosak egy szépségről szóló megmérettetésen. Próbálkozom…” (Zalai Hírlap, 2008. november 24.)

Képgalériánkban Pezzetta Umberto fotói:

Nap Szépe fotózás 2008-ban Zalaszentgróton

Fotók: ZH archív/Pezzetta Umberto

Olvasta már?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu