Új szigorítás az autósoknak: millió benzines érintett lehet

Jelenleg a kipufogógáz-vizsgálat főként dízelautókra fókuszál, különösen a részecskemérés terén. Az új szabályozás célja, hogy ezt a mérési eljárást a modern benzines járművekre is kiterjesszék. Ez pedig azt is jelentené, hogy a műszaki vizsga díja igencsak megemelkedne.

Műszaki vizsga: nő a kockázata, hogy egy-egy jármű nem kapja meg az engedélyt.

Fotó: Billion Photos / Forrás: Shutterstock

A német Focus számolt be arról, hogy hamarosan átalakulhatnak a műszaki vizsga feltételei. Jelenleg a 2023-tól használt részecskeméréses előírást végzik a dízeleknél. Ezt az eljárást most szeretnék tovább vinni, azaz a benzines autókra is alkalmazhatóvá tenni. Emellett a dízel járművekre is szigorúbb követelményeket terveznek bevezetni, amelyek érintenék mind az újabb, mind az idősebb példányokat, különösen az Euro 5 szabványúakat.

Műszaki vizsga: hogyan befolyásolja ez a német autósokat?

Magasabb költségek - az autósoknak várhatóan mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk. A vizsgálatokhoz speciális berendezés, laboratóriumi mérés vagy további szenzorok szükségessége adhat többletköltséget.

Nagyobb a kockázata annak, hogy a jármű nem kapja meg a vizsgát - Az új mérési eljárásokkal több gépjármű megbukhat, főként az idősebb példányok.

Az új mérési eljárásokkal több gépjármű megbukhat, főként az idősebb példányok. Drágább, új alkatrészek - akik nem felelnek meg a határértékeknek, kénytelenek lehetnek részecskeszűrőket beszerelni, vagy egyéb módosításokat végezni járművükön.

A fő indíttatás a levegő tisztaságának védelme és az, hogy a járművek ne csak a vizsgapadon, hanem a mindennapi használatban is alacsony emisszióval működjenek.