Kicsi, de buja: az állat, aki egész életében szexel, iszik és cukorral tömi magát

A szőlősgazdák és a gyümölcsösökben dolgozók sokat mesélhetnének, amikor ősszel, az érett, sérültebb termések, vagy azok, amiket a darazsak épp hogy megkóstoltak, milyen melegágyá válnak a muslincák számára. Áldás ez nekik, hiszen minden adott ahhoz, hogy nászágy és fészekrakó hely legyen egyben.

A muslica életét szinte teljesen a szaporodás határozza meg. Kár, hogy ezt mikro körülmények között ugyan, de akár a konyhánkban teszi meg.

Fotó: atosf / Forrás: Getty Images

Bódult násztánc és szex tele gyomorral

A muslica életét szinte teljesen a szaporodás határozza meg. A hím először egy rövid „násztáncot” jár, hogy felkészüljön a 15–20 perces együttlétre, majd következik maga az aktus. A megtermékenyített nőstény naponta akár 500 petét is lerakhat, és rövid életében többször, akár hat alkalommal is párosodhat.

A peték a rothadó gyümölcsben vagy a nedves fa repedéseiben várják, hogy nagyjából egy hét alatt kikeljenek (28 fokos hőmérséklet mellett). A környezet és az éghajlat határozza meg a muslica aktivitásának ütemét. Ez magában foglalja a hőmérsékletet, a páratartalmat és a gyümölcs típusát, amelyek mind hatással vannak a muslica viselkedésére.

És persze, amikor felnőnek, ugyanazt teszik, amit szüleik: szaporodnak. Érdekesség, hogy vörösboros környezetben még gyorsabban zajlik a folyamat – talán ezért is ragadt rájuk a „borlégy” elnevezés. Így, amikor az ősz kezdetén, vörösboros pohárral a kezünkben szarvasbőgést hallgatunk Zalában a kertünk végében, ne lepődjünk meg. Vannak jó és rossz híreink is, erről a méltán híres – bocsánat, hírhedt – állatkáról.

Jó hír: nem tud megcsípni, megharapni sem

A Drosophila melanogaster, vagyis muslica, mindössze tizenháromezer génnel és két kromoszómával rendelkezik (összehasonlításképp: az emberi genom kb. százezer gént tartalmaz). Emiatt gyakran nevezik a genetika alapállatának, hiszen egyszerű felépítése ellenére ideális modellként szolgál különféle tudományos kísérletekhez.

Az, hogy a bosszankodáson kívül más kárt nem okoz, csak részben igaz, mert mivel MINDENHOL felbukkanhatnak, könnyen terjeszthetnek kórokozókat is. Valóban képtelen arra, hogy csípésével fájdalmat okozhasson.

További jó hír, hogy életciklusuk mindösszesen 40-50 nap. Ezért lehet az, hogy pont amilyen hamar megjelentek, ugyanolyan pillanatok alatt el is tűnnek.