Hófehér muskátlim 10 éve virágzik – így jöttem rá a tökéletes teleltetés titkára

Most, hogy a hőmérők egyre gyakrabban mutatnak mínuszt, itt az idő felkészülni a teleltetésre. A muskátlik is aludni térnek, csak az ő esetükben ez kritikusabb. Évek során egyre több tapasztalatunk lesz a saját körülményeink között legjobban működő áttelelési módszerről. Igazából akkor értettem ezt meg, amikor az első tízéves hófehér muskátli tövet vásároltam egy bácsitól a piacon.

Bár a muskátli töveket sokan egynyári növényként kezelik, valójában évelő, így megfelelő teleltetéssel akár évről évre újra virágozhat. Még ilyen állapotban vannak október végén a növények.

Fotó: Keszán-Dopita Tünde / Forrás: Zalai Hírlap

Miért érdemes a muskátli teleltetésre gondot fordítani?

Ha megvárjuk vele a fagyokat, és gondoskodunk a tél alatti pihenéséről, tavasszal ismét szép lehet az erkélyen vagy az ablakban.

1. Mikor kezdjük el?

Amint az éjszakai hőmérséklet tartósan 0 °C alá süllyed, érdemes bezavarni a növényt/megkezdeni a teleltetés előkészületeit.

Fontos figyelni a késő őszi fagyokat és a hideg klímát – ha a balkonnövények még kinn vannak, de már gyakran fagyos az éj, nyugalmi helyre kell kerülniük.

2. Milyen helyet válasszunk?

Ideális: hűvös (kb. 4-12 °C közötti) és világos, fagymentes helyiség: pince, garázs, lépcsőház, fedett előtér. Fontos, hogy ne legyen túl meleg (pl. fűtött szoba hosszú távra nem ideális), mert ilyenkor a növény tovább nő, legyengül, kevésbé virágzik tavasszal.

Ha nincs ilyen helyünk: választható a „száraz teleltetés” módszere is.

A muskátli előkészítése teleltetésre, lépésről-lépésre

Visszametszés: Távolítsuk el az elnyílt virágokat, a sárguló, beteg leveleket. A hajtásokat vágjuk vissza kb. 10-15 cm-re.

Talaj és öntözés előkészítése: Csökkentsük az öntözést és ne tápoldatozzuk tél előtt.

Kártevők és betegségek ellenőrzése: Teleltetéskor különösen vigyázzunk, mert a penész, rothadás vagy levéltetvek könnyebben ártanak.

Fotó: Keszán-Dopita Tünde / Forrás: Zalai Hírlap

Módszer kiválasztása:

„ Földben” teleltetés: a cserepes növényt benntartjuk hűvös, de világos helyen, mérsékelt öntözéssel.

a cserepes növényt benntartjuk hűvös, de világos helyen, mérsékelt öntözéssel. „Száraz” teleltetés (helyszűke vagy sötétebb helyiség esetén): A muskátlit kivenni a földből, a gyökereket lerázni, hajtást visszavágni, majd újságpapírba csomagolva, száraz, fagymentes helyen tárolni.

Télen vajon öntözzük vagy sem?

A növények pihennek; ne kínozzuk aktivitással. A talaj ugyan legyen enyhén nedves, de ne már álljon benne a víz – mert akkor gyökérrothadás jöhet. Ha hűvös, világos helyen vannak a növények (pl. 5-10 °C), akkor elég lehet havonta 1-2-szer öntözni.