Miénk itt a tér

59 perce

Mindig is jó csapat volt – Boldog születésnapot Göcseji Múzeum! (galéria)

Címkék#miénk itt a tér#évtized#Göcseji Múzeum#galéria

Megalakulásának 75. évfordulóját ünnepelte a napokban Göcseji Múzeum.

Nagy Betti

Ebből az alkalomból hívta meg vendégségbe az intézmény egykori és mostani kollégáit egy kis visszaemlékezésre. Sokan tettek eleget a meghívásnak, és örömmel találkoztak a rég nem látott kollégákkal, barátokkal. És szinte kifogyhatatlanok voltak a sztorik, az emlékezések…

Készül a Zebecke falu makettje 1985 októberében. A képen Nagy Betti és Novák Ági
Fotó: ZH-Archívum

Boldog születésnapot Göcseji Múzeum – ez mindig is egy jó csapat volt!

Ebből az alkalomból válogattunk fotókat a Zalai Hírlap archívumából a Göcseji Múzeum elmúlt évtizedeiből.

Miénk itt a tér: Boldog születésnapot Göcseji Múzeum!

Fotók: ZH Archívum

 

 

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
