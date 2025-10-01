Miénk itt a tér
1 órája
Mindig is jó csapat volt – Boldog születésnapot Göcseji Múzeum! (galéria)
Megalakulásának 75. évfordulóját ünnepelte a napokban Göcseji Múzeum.
Ebből az alkalomból hívta meg vendégségbe az intézmény egykori és mostani kollégáit egy kis visszaemlékezésre. Sokan tettek eleget a meghívásnak, és örömmel találkoztak a rég nem látott kollégákkal, barátokkal. És szinte kifogyhatatlanok voltak a sztorik, az emlékezések…
Boldog születésnapot Göcseji Múzeum – ez mindig is egy jó csapat volt!
Ebből az alkalomból válogattunk fotókat a Zalai Hírlap archívumából a Göcseji Múzeum elmúlt évtizedeiből.
Miénk itt a tér: Boldog születésnapot Göcseji Múzeum!Fotók: ZH Archívum
