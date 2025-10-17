1 órája
Felejtsd el a bolti csomagoltat! Így juthatsz hozzá a vitaminbomba mikrozöldekhez Zalából
Ahogy egyre inkább sötétedik, a táplálkozásunk is beszűkül a téli időszakban. De az egészséges táplálkozás új útjain már évek óta megismerhettük a növényi csírákat és a mikrozöldeket is, amelyek első pillantásra hasonlónak tűnnek, termesztésük és értékesítésük szempontjából azonban jelentős különbségek vannak közöttük.
Míg a mikrozöldek zöldségnek minősülnek, és őstermelőként vagy kistermelőként is termeszthetők és értékesíthetők, addig a növényi csírák előállítása engedélyköteles tevékenység – írja a Nébih cikkében. A csíráztatás során ugyanis a nedves, meleg környezet kedvez a baktériumok – például az E. coli – elszaporodásának, ezért a csírák kizárólag hatóságilag engedélyezett üzemekben készülhetnek. A mikrozöldek ezzel szemben biztonságos körülmények között, kisüzemi környezetben is nevelhetők.
Ezt a lehetőséget ismerte fel négy évvel ezelőtt a felsőrajki Zala Microgreen Garden, amely ma már országosan is ismert vertikális farmként működik.
Beltéri mikrozöldek Zalában
– Mi már négy éve dolgozunk mikrozöldekkel intenzíven itt, Felsőrajkon, és vertikális farmrendszerben neveljük a növényeinket, ami azt jelenti, hogy nem fóliasátorban vagy üvegházban, hanem teljesen izolált beltéri környezetben – meséli Rádulyné Deé Nikoletta. – Növénynevelő lámpák, páraszabályzók, hűtés, hőcserélők – mindent megkapnak a növények, amire szükségük van. Az első év óriási tanulás volt, ma már körforgásos, precíz rendszerben dolgozunk.
Mik azok a mikrozöldek? A mikrozöld (microgreen) a növény következő fejlődési szakaszában lévő fiatal palánta, amelyet a palántanevelés korai időszakában, a sziklevelek vagy az első valódi levelek megjelenésekor takarítanak be. Termesztése a csírázási fázis után folytatódik, így már fényre, tápanyagokra és termesztőközegre van szükség. A palánták ízben intenzívebbek, megjelenésük dekoratív, ezért a modern gasztronómiában gyakran használják salátákban, szendvicsekben, fűszerként vagy díszítőelemként. (Forrás: Nébih)
A vállalkozás kókuszrostban termel, ami vírus- és baktériummentes, a növények pedig 100 százalékban vegyszermentesek. A mikrozöldek kizárólag vizet kapnak, így a termesztés környezetbarát és biztonságos.
– Körülbelül 90 százalékkal kevesebb vizet használunk, mint a hagyományos kinti termesztésnél – mondja. – Egy-egy növény 8–21 nap alatt készül el, és az év minden napján elérhető. Februárban ugyanúgy tudunk friss vitaminbombát szállítani, mint nyáron. A vertikális farmrendszer nagy előnye, hogy részben megújuló energiával is működtethető. A zárt rendszer fenntartható, a termesztés pedig állandó minőséget garantál.
Tanulás Hollandiától – cselekvés szívvel, lélekkel Zalában
Nikoletta a hollandiai Wageningen Akadémián is részt vett vertikális farmkurzuson, ahol a legfejlettebb technológiákat ismerhette meg. "Kint nagyon elfogadott ez a módszer, a gasztronómiában is természetes része a mindennapoknak. Mi is szeretnénk ezt az irányt képviselni itthon, hiszen a fenntarthatóság egyre fontosabb minden szinten", teszi hozzá.
A családi vállalkozás az évek során komoly tapasztalatot gyűjtött, és ma már országosan szállít mikrozöldeket éttermeknek, pékségeknek, boltoknak – sőt, Ausztriába is exportálnak.
– Nem túlzás állítani, hogy négy éve szabadnap nélkül dolgozunk – mondja mosolyogva. – Reggel-este öntözés, ültetés, előkészítés. De megéri. A növényeink olyanok, mintha a gyerekeink lennének.
Mikrozöldek: a jövő zöldségei
A mikrozöldek nemcsak látványosak és friss ízt adnak az ételeknek, hanem akár 4-40-szer több vitamint tartalmaznak, mint a kifejlett növények – ezt több nemzetközi kutatás, vizsgálat is igazolja.
A felsőrajki farm példája jól mutatja, hogy a jövő mezőgazdasága már Zalában is jelen van: helyi alapokon, fenntartható módon, korszerű technológiával.
– A célunk, hogy megmutassuk: Magyarországon is lehet jövőt építeni a mikrozöldekre. Mi itt Felsőrajkon zöld jövőt nevelünk – nap mint nap – fogalmaz Nikoletta, akinek további inspiráló ötletei is vannak a mikrozöldek felhasználásával kapcsolatban.