Felejtsd el a bolti csomagoltat! Így juthatsz hozzá a vitaminbomba mikrozöldekhez Zalából

Míg a mikrozöldek zöldségnek minősülnek, és őstermelőként vagy kistermelőként is termeszthetők és értékesíthetők, addig a növényi csírák előállítása engedélyköteles tevékenység – írja a Nébih cikkében. A csíráztatás során ugyanis a nedves, meleg környezet kedvez a baktériumok – például az E. coli – elszaporodásának, ezért a csírák kizárólag hatóságilag engedélyezett üzemekben készülhetnek. A mikrozöldek ezzel szemben biztonságos körülmények között, kisüzemi környezetben is nevelhetők.

A mikrozöldek nemcsak látványosak és friss ízt adnak az ételeknek, hanem akár 4–40-szer több vitamint tartalmaznak, mint a kifejlett növények. (képünk illusztráció)

Ezt a lehetőséget ismerte fel négy évvel ezelőtt a felsőrajki Zala Microgreen Garden, amely ma már országosan is ismert vertikális farmként működik.

Beltéri mikrozöldek Zalában

– Mi már négy éve dolgozunk mikrozöldekkel intenzíven itt, Felsőrajkon, és vertikális farmrendszerben neveljük a növényeinket, ami azt jelenti, hogy nem fóliasátorban vagy üvegházban, hanem teljesen izolált beltéri környezetben – meséli Rádulyné Deé Nikoletta. – Növénynevelő lámpák, páraszabályzók, hűtés, hőcserélők – mindent megkapnak a növények, amire szükségük van. Az első év óriási tanulás volt, ma már körforgásos, precíz rendszerben dolgozunk.

Mik azok a mikrozöldek? A mikrozöld (microgreen) a növény következő fejlődési szakaszában lévő fiatal palánta, amelyet a palántanevelés korai időszakában, a sziklevelek vagy az első valódi levelek megjelenésekor takarítanak be. Termesztése a csírázási fázis után folytatódik, így már fényre, tápanyagokra és termesztőközegre van szükség. A palánták ízben intenzívebbek, megjelenésük dekoratív, ezért a modern gasztronómiában gyakran használják salátákban, szendvicsekben, fűszerként vagy díszítőelemként. (Forrás: Nébih)

A vállalkozás kókuszrostban termel, ami vírus- és baktériummentes, a növények pedig 100 százalékban vegyszermentesek. A mikrozöldek kizárólag vizet kapnak, így a termesztés környezetbarát és biztonságos.

– Körülbelül 90 százalékkal kevesebb vizet használunk, mint a hagyományos kinti termesztésnél – mondja. – Egy-egy növény 8–21 nap alatt készül el, és az év minden napján elérhető. Februárban ugyanúgy tudunk friss vitaminbombát szállítani, mint nyáron. A vertikális farmrendszer nagy előnye, hogy részben megújuló energiával is működtethető. A zárt rendszer fenntartható, a termesztés pedig állandó minőséget garantál.