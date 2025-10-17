október 17., péntek

Hedvig névnap

15°
+14
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Az egészség új útja

1 órája

Felejtsd el a bolti csomagoltat! Így juthatsz hozzá a vitaminbomba mikrozöldekhez Zalából

Címkék#Zalában#mikrozöld#ökotudatos#növény#gasztronómia#egészséges táplálkozás

Ahogy egyre inkább sötétedik, a táplálkozásunk is beszűkül a téli időszakban. De az egészséges táplálkozás új útjain már évek óta megismerhettük a növényi csírákat és a mikrozöldeket is, amelyek első pillantásra hasonlónak tűnnek, termesztésük és értékesítésük szempontjából azonban jelentős különbségek vannak közöttük.

Keszán-Dopita Tünde

Míg a mikrozöldek zöldségnek minősülnek, és őstermelőként vagy kistermelőként is termeszthetők és értékesíthetők, addig a növényi csírák előállítása engedélyköteles tevékenység – írja a Nébih cikkében. A csíráztatás során ugyanis a nedves, meleg környezet kedvez a baktériumok – például az E. coli – elszaporodásának, ezért a csírák kizárólag hatóságilag engedélyezett üzemekben készülhetnek. A mikrozöldek ezzel szemben biztonságos körülmények között, kisüzemi környezetben is nevelhetők.

mikrozöldek
A mikrozöldek nemcsak látványosak és friss ízt adnak az ételeknek, hanem akár 4–40-szer több vitamint tartalmaznak, mint a kifejlett növények. (képünk illusztráció)
Fotó: Ekaterina Goncharova / Forrás:  Getty Images

Ezt a lehetőséget ismerte fel négy évvel ezelőtt a felsőrajki Zala Microgreen Garden, amely ma már országosan is ismert vertikális farmként működik.

Beltéri mikrozöldek Zalában

– Mi már négy éve dolgozunk mikrozöldekkel intenzíven itt, Felsőrajkon, és vertikális farmrendszerben neveljük a növényeinket, ami azt jelenti, hogy nem fóliasátorban vagy üvegházban, hanem teljesen izolált beltéri környezetben – meséli Rádulyné Deé Nikoletta. – Növénynevelő lámpák, páraszabályzók, hűtés, hőcserélők – mindent megkapnak a növények, amire szükségük van. Az első év óriási tanulás volt, ma már körforgásos, precíz rendszerben dolgozunk.

Mik azok a mikrozöldek? A mikrozöld (microgreen) a növény következő fejlődési szakaszában lévő fiatal palánta, amelyet a palántanevelés korai időszakában, a sziklevelek vagy az első valódi levelek megjelenésekor takarítanak be. Termesztése a csírázási fázis után folytatódik, így már fényre, tápanyagokra és termesztőközegre van szükség. A palánták ízben intenzívebbek, megjelenésük dekoratív, ezért a modern gasztronómiában gyakran használják salátákban, szendvicsekben, fűszerként vagy díszítőelemként. (Forrás: Nébih)

A vállalkozás kókuszrostban termel, ami vírus- és baktériummentes, a növények pedig 100 százalékban vegyszermentesek. A mikrozöldek kizárólag vizet kapnak, így a termesztés környezetbarát és biztonságos.

Zala Microgreen Garden
A Zala Microgreen Garden kókuszrostban termel, ami vírus- és baktériummentes, a növények pedig 100 százalékban vegyszermentesek.
Forrás: Zala Microgreen Garden

– Körülbelül 90 százalékkal kevesebb vizet használunk, mint a hagyományos kinti termesztésnél – mondja. – Egy-egy növény 8–21 nap alatt készül el, és az év minden napján elérhető. Februárban ugyanúgy tudunk friss vitaminbombát szállítani, mint nyáron. A vertikális farmrendszer nagy előnye, hogy részben megújuló energiával is működtethető. A zárt rendszer fenntartható, a termesztés pedig állandó minőséget garantál.

Tanulás Hollandiától – cselekvés szívvel, lélekkel Zalában

Nikoletta a hollandiai Wageningen Akadémián is részt vett vertikális farmkurzuson, ahol a legfejlettebb technológiákat ismerhette meg. "Kint nagyon elfogadott ez a módszer, a gasztronómiában is természetes része a mindennapoknak. Mi is szeretnénk ezt az irányt képviselni itthon, hiszen a fenntarthatóság egyre fontosabb minden szinten", teszi hozzá. 

A családi vállalkozás az évek során komoly tapasztalatot gyűjtött, és ma már országosan szállít mikrozöldeket éttermeknek, pékségeknek, boltoknak – sőt, Ausztriába is exportálnak.

– Nem túlzás állítani, hogy négy éve szabadnap nélkül dolgozunk – mondja mosolyogva. – Reggel-este öntözés, ültetés, előkészítés. De megéri. A növényeink olyanok, mintha a gyerekeink lennének.

@szupermenta Próbáld ki te is! https://szupermenta.hu/hogyan-neveljunk-otthon-mikrozoldseget/ #foryou #fy #viraltiktok #viral #nébih #szupermenta #élelmiszerminőség #mikrozöld ♬ Aesthetic - Tollan Kim

Mikrozöldek: a jövő zöldségei

A mikrozöldek nemcsak látványosak és friss ízt adnak az ételeknek, hanem akár 4-40-szer több vitamint tartalmaznak, mint a kifejlett növények – ezt több nemzetközi kutatás, vizsgálat is igazolja.

A felsőrajki farm példája jól mutatja, hogy a jövő mezőgazdasága már Zalában is jelen van: helyi alapokon, fenntartható módon, korszerű technológiával.

– A célunk, hogy megmutassuk: Magyarországon is lehet jövőt építeni a mikrozöldekre. Mi itt Felsőrajkon zöld jövőt nevelünk – nap mint nap – fogalmaz Nikoletta, akinek további inspiráló ötletei is vannak a mikrozöldek felhasználásával kapcsolatban.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu