2 órája
Mi kerül az asztalra? Egy anyuka ötlete, ami megváltoztathatja az iskolai egészségnevelést (galériával)
Nagy nap volt a felsőrajki Suli Harmónia Általános Iskolában: elérkezett a negyedikesek mikrozöld szüretének ideje. Alig néhány hete még csak apró magokat helyeztek a tálcákba, most pedig már izgatottan figyelik, ahogy a saját „mikrozöld ültetvényük” az ablakpárkányról az asztalra kerül. A kezdeményezés mögött a helyi családi vállalkozás, a Zala Microgreen Garden áll, amely az elmúlt években a mikrozöldek vertikális farmrendszerű termesztésének egyik zalai úttörőjévé vált.
Mikro oktatási program, ami akár országos mozgalommá is nőhet – ráadásul éppen Zalából indulva. A mikrozöldek nevelése és fogyasztása tökéletesen alkalmas arra, hogy a gyerekekhez közelebb hozza a természetet, és ezzel az egészséges élet gyakorlatban is kipróbálható gondolatát.
Mikrozöldek ültetvénye a suli ablakában: élményszerű tanulás a gyakorlatban
– Mi itt Felsőrajkon zöld jövőt nevelünk – mondta korábban egy cikkünkben Rádulyné Deé Nikoletta, a vállalkozás egyik alapítója. Akkor talán kevesen értették, mire gondol, ma viszont már világos: nemcsak mikrozöldeket, hanem szemléletet is „ültetnek” a gyerekekbe. A One-Plant Oktatási Program 2025 szeptemberben szárnyra kelt.
A család története egy személyes tapasztalatból indult. Amikor gyermeküknél ADHD-t diagnosztizáltak, elkezdtek kísérletezni a mikrozöldek fogyasztásával és termesztésével – nemcsak mint egészséges táplálékkal, hanem terápiás, figyelemfejlesztő tevékenységgel is. A változás nem maradt el: a kisfiú érdeklődése megnőtt, viselkedése javult, miközben egyre több időt töltött az apró növények gondozásával.
Ebből született meg a One-Plant Oktatási Program program ötlete, amelynek célja, hogy az iskolások saját élményen keresztül ismerjék meg az egészséges táplálkozás és a természetközeli gondolkodás alapjait. A résztvevő pedagógusok és diákok nemcsak ültetőcsomagot kapnak, hanem oktató anyagokat is – így a mikrozöldek nevelése mellett szó esik a tápanyagokról, vitaminokról, környezettudatosságról és fenntarthatóságról is.
A tanítónő szerint a mikrozöldek gondoskodásra és tudatosságra tanítanak
Fehér Edina, a negyedikesek tanítónője a kezdetektől részt vesz a programban. Mint mondja, a kezdeményezés nemcsak a gyerekeknek, hanem a pedagógusoknak is rengeteget ad.
– Úgy kezdődött, hogy Nikoletta, az anyuka megkeresett engem ezzel a programmal. Régóta fontosnak tartom az egészségnevelést, és ennek egyik lépcsője az egészséges táplálkozás. Amikor mesélt róla, rögtön láttam benne a lehetőséget, így szeptembertől már nyolc osztály vesz részt a mikrozöld-programban, amelyet én koordinálok az iskolában – meséli a pedagógus.
A tanítónő szerint a gyerekek rendkívül nyitottak, lelkesek, a program pedig kézzelfogható módon segít nekik megérteni, mit is jelent az egészséges életmód. "A szülői háttér sok esetben komoly hátrány, mert otthon nem mindig az egészséges étkezés a fő szempont. Ezzel a programmal közelebb hozzuk hozzájuk azt, hogy miért fontos, mit eszünk – és hogy mennyi örömöt adhat, ha maguk nevelhetik a saját zöldjeiket", magyarázza.
A felsőrajki tanító szerint a gyerekek szinte versenyeznek, kinek nő szebben a növénykéje, és mindannyian izgatottan várják a szüret napját. A program közben beszélgetnek is arról, milyen vitaminokat tartalmaznak a mikrozöldek, és hogyan erősítik a szervezetet.
Edina szerint az egyik legfontosabb, hogy a tanulók lássák a példát.
"Ez a program arról is szól, hogy nap mint nap beszélgessünk a gyerekekkel az egészségről, és példát mutassunk. Én is igyekszem tudatosan élni, és ezt látják rajtam. Gyakran kérdezik, mit eszem, mert nem olyan ételeket hozok, mint ők otthonról. Ilyenkor elmagyarázom, miért választok mást, és ez is tanulás számukra", szögezi le.
A tanítónő szerint a mikrozöldek ültetése és gondozása sokkal többről szól, mint egy egyszerű iskolai feladatról.
– Itt a gyerekek felelősséget vállalnak, törődnek valamivel, amit ők nevelnek. Látják, hogy a természet apró csodái milyen gyorsan életre kelnek, ez pedig örömet ad és önbizalmat is – mondja mosolyogva.
Mikrozöldek: mikro szüret a zalai település iskolájábanFotók: Pezzetta Umberto
Apróból óriás álom: a mikrozöldek útján
A Zala Microgreen Garden számára a mikrozöldek már nemcsak a termesztésről, hanem a szemléletformálásról is szólnak. Nikoletta és családja a vállalkozásuk működtetése mellett saját erőből, egyfajta misszióként járja az iskolákat, hogy a gyerekek testközelből ismerhessék meg a „mikrovilág” csodáit. Felsőrajk mellett Zalaszentmihályon és Egervölgyön is elindult a program, sőt, már Budapesten, a Budavári Általános Iskolában is nevelik a mikrozöldeket – foglalja össze Nikoletta. A pedagógusokkal a program keretein belül folyamatosan tartom a kapcsolatot emailben, messengeren, segédanyagokat (fotók, videók az ültetésről, a csírázásról, a növekedésről) küldök, hogy minden a lehető legjobban sikerüljön.
"A gyerekek és a kollégák is kíváncsian várták a programot. Voltak, akik már találkoztak a csíráztatott növények világával üzletekből, sőt páran otthon is saját “ültetvény” formájában. Az előzetes alapismeret elsajátítása után örömmel fogtak hozzá az ültetéshez. Élvezték, hogy “bepiszkolhatják” a kezüket és útjára indíthatnak egy kis csodát. Minden nap, a folyosón végigmenve kaptam a visszajelzéseiket: “már látjuk, hogy fejlődik a csíra”, vagy “képzelje tanárnő, már 2 centis hajtások vannak”. Ha valamiben nem voltak biztosak, bátran rákérdeztek a 14 nap alatt, a szüret idején pedig a legtöbb tanulónk úgy döntött, hogy hazaviszi a saját “kiskertjét”, hogy megmutathassa a családjának. Nagyszerű látni, hogy milyen gondos gyerekek járnak az iskolánkba!" (visszajelzés a Budavári Általános Iskolából)
A következő célok már formálódnak: a programot társadalmi felelősségvállalásként szeretnék kiterjeszteni a hátrányos helyzetű térségek iskoláira, ahol szintén ingyenesen biztosítanák a részvételt. Szeretnénk, ha azokban az iskolákban is lehetőséget kapnának a gyerekek, ahol erre kevesebb az esély. Szuper lenne, ha mindenhol megtapasztalhatnák, milyen érzés, amikor valami az ő gondoskodásuk alatt nő és életre kel – mondja mosolyogva. Továbbá nem titkolt célunk, hogy az ADHD-s, vagy egyéb tanulási nehézséggel rendelkező gyermekek számára is útjára indítsunk egy orvosilag alátámasztott, gyakorlatban is működő programot, "Clarity GABA Garden" néven.
A program iránt már most több iskola érdeklődik, és Nikolettáék azt tervezik, hogy a 2026/2027-es tanévben országos szinten is elindítják. Addig pedig tovább dolgoznak azon, hogy a „mikrozöld szüret” élménye minél több gyereket inspiráljon az egészséges, tudatos életmód felé.