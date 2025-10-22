Mi kerül az asztalra? Egy anyuka ötlete, ami megváltoztathatja az iskolai egészségnevelést (galériával)

Mikro oktatási program, ami akár országos mozgalommá is nőhet – ráadásul éppen Zalából indulva. A mikrozöldek nevelése és fogyasztása tökéletesen alkalmas arra, hogy a gyerekekhez közelebb hozza a természetet, és ezzel az egészséges élet gyakorlatban is kipróbálható gondolatát.

Alig néhány hete még csak apró magokat helyezték a tálcákba, most pedig már izgatottan figyelik, ahogy a saját „mikrozöld ültetvényük” az ablakpárkányról az asztalra került.

Fotó: Pezzetta Umberto / Forrás: Zalai Hírlap

Mikrozöldek ültetvénye a suli ablakában: élményszerű tanulás a gyakorlatban

– Mi itt Felsőrajkon zöld jövőt nevelünk – mondta korábban egy cikkünkben Rádulyné Deé Nikoletta, a vállalkozás egyik alapítója. Akkor talán kevesen értették, mire gondol, ma viszont már világos: nemcsak mikrozöldeket, hanem szemléletet is „ültetnek” a gyerekekbe. A One-Plant Oktatási Program 2025 szeptemberben szárnyra kelt.

A család története egy személyes tapasztalatból indult. Amikor gyermeküknél ADHD-t diagnosztizáltak, elkezdtek kísérletezni a mikrozöldek fogyasztásával és termesztésével – nemcsak mint egészséges táplálékkal, hanem terápiás, figyelemfejlesztő tevékenységgel is. A változás nem maradt el: a kisfiú érdeklődése megnőtt, viselkedése javult, miközben egyre több időt töltött az apró növények gondozásával.

Ebből született meg a One-Plant Oktatási Program program ötlete, amelynek célja, hogy az iskolások saját élményen keresztül ismerjék meg az egészséges táplálkozás és a természetközeli gondolkodás alapjait. A résztvevő pedagógusok és diákok nemcsak ültetőcsomagot kapnak, hanem oktató anyagokat is – így a mikrozöldek nevelése mellett szó esik a tápanyagokról, vitaminokról, környezettudatosságról és fenntarthatóságról is.

A tanítónő szerint a mikrozöldek gondoskodásra és tudatosságra tanítanak

Fehér Edina, a negyedikesek tanítónője a kezdetektől részt vesz a programban. Mint mondja, a kezdeményezés nemcsak a gyerekeknek, hanem a pedagógusoknak is rengeteget ad.

– Úgy kezdődött, hogy Nikoletta, az anyuka megkeresett engem ezzel a programmal. Régóta fontosnak tartom az egészségnevelést, és ennek egyik lépcsője az egészséges táplálkozás. Amikor mesélt róla, rögtön láttam benne a lehetőséget, így szeptembertől már nyolc osztály vesz részt a mikrozöld-programban, amelyet én koordinálok az iskolában – meséli a pedagógus.