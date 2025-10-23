október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

18°
+16
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kisfilm

8 órája

Miért olyan nagyszerű Zalaegerszegen fiatalnak lenni? Szuper videón mutatták meg a diákok!

Címkék#pályázat#Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026#kisfilm#Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat#Balaicz Zoltán

A zalai megyeszékhely pályázott a „Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026” címre, amelyet 2026. január 1. és december 31. között egy magyarországi és egy külhoni település viselhet.

Zaol.hu

A nyertes városok egyenként 100 millió forintos támogatásban részesülnek, hogy megvalósíthassák ifjúsági programjaikat és közösségi elképzeléseiket. Zalaegerszeg felvidéki testvérvárosával, Dunaszerdahellyel közösen adta be pályázatát, ezzel is erősítve a határon átnyúló együttműködést és a fiatalok közösségépítő szerepét. 

A pályázati anyaghoz a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat egy kisfilmet készített, amelyet a minap Balaicz Zoltán polgármester osztott meg a közösségi médiában. Mutatjuk!

Ezt olvasta már?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu