8 órája
Miért olyan nagyszerű Zalaegerszegen fiatalnak lenni? Szuper videón mutatták meg a diákok!
A zalai megyeszékhely pályázott a „Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026” címre, amelyet 2026. január 1. és december 31. között egy magyarországi és egy külhoni település viselhet.
A nyertes városok egyenként 100 millió forintos támogatásban részesülnek, hogy megvalósíthassák ifjúsági programjaikat és közösségi elképzeléseiket. Zalaegerszeg felvidéki testvérvárosával, Dunaszerdahellyel közösen adta be pályázatát, ezzel is erősítve a határon átnyúló együttműködést és a fiatalok közösségépítő szerepét.
A pályázati anyaghoz a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat egy kisfilmet készített, amelyet a minap Balaicz Zoltán polgármester osztott meg a közösségi médiában. Mutatjuk!
