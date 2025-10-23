Miért olyan nagyszerű Zalaegerszegen fiatalnak lenni? Szuper videón mutatták meg a diákok!

A nyertes városok egyenként 100 millió forintos támogatásban részesülnek, hogy megvalósíthassák ifjúsági programjaikat és közösségi elképzeléseiket. Zalaegerszeg felvidéki testvérvárosával, Dunaszerdahellyel közösen adta be pályázatát, ezzel is erősítve a határon átnyúló együttműködést és a fiatalok közösségépítő szerepét.

A pályázati anyaghoz a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat egy kisfilmet készített, amelyet a minap Balaicz Zoltán polgármester osztott meg a közösségi médiában. Mutatjuk!

Ezt olvasta már?