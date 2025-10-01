„Ez velem nem történhet meg!” – egyre több fiatal nőnél diagnosztizálnak mellrákot

Az adatok azt mutatják, hogy a 30–39 éves nők körében is egyre gyakrabban fordul elő a betegség, míg a 40–49 éveseknél az elmúlt évtizedben látványosan emelkedett az új mellrák esetek száma. – írja közleményében az MTI.

A magyar mellrák betegek túlélési esélyei a közép-kelet-európai régióban kiemelkedőnek számítanak. Forrás: Getty images Fotó: Liudmila Chernetska

Agresszívabb mellrák formák a fiatalabbaknál

Az Egészség Hídja Összefogás az Egészségért a Mellrák Ellen Egyesület és az MSD közös rendezvényén Kiss Zoltán, az MSD adatkutatási vezetője elmondta, a mellrák a leggyakrabban diagnosztizált ráktípus a nők körében a világban és Magyarországon is.

Hozzátette, hogy a magyar betegek túlélési esélyei a közép-kelet-európai régióban kiemelkedőnek számítanak. Az elmúlt tíz évben jelentősen javult az ötéves túlélési arány: összességében 74 százalék, míg a 40–49 éves korosztályban már 89 százalék.

A kutatás rámutatott: a fiatal nők esetében gyakrabban fordul elő a tripla negatív mellrák, amely az egyik legagresszívebb altípus. A szakemberek szerint éppen ezért fontos, hogy a fiatalabbak is tisztában legyenek az önvizsgálat jelentőségével, és ne halogassák a kivizsgálást.

Vajon a 40 év feletti nők járnának szűrésre?

Dank Magdolna, az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója kiemelte: a túlsúly, a genetikai hajlam, a hormonális hatások és az alkoholfogyasztás mind hatással lehetnek a daganatos elváltozások kialakulására.

A kutatás eredményeképpen, szakmai javaslat formájában vetették fel, hogy érdemes lenne 40 éves kortól biztosítani a rendszeres mammográfiás szűrést a nők számára, hiszen a korai felismerés sok esetben életet menthet.